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Le Paris Saint-Germain a appris que ses deux attaquants vedettes Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia manqueraient le reste de la saison en raison de blessures identiques au genou. Malgré ce coup dur pour la profondeur de son effectif, Luis Enrique reste confiant quant aux perspectives du club en Ligue 1 et en Europe.

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Deux blessures aux ligaments croisés privent le PSG de ses attaquants

La victoire 3-2 obtenue samedi à Nice en Ligue 1 a coûté cher au champion de France : Doue s'est rompu le ligament croisé antérieur. L'attaquant manquera le reste de la saison, après avoir inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en trois apparitions en Ligue des champions cette saison.

Sa blessure est identique à celle de Kvaratskhelia, lui aussi attaquant, touché au genou lors de la victoire contre Barcelone le mois dernier. Malgré la perte de ces deux joueurs clés , Luis Enrique a exclu de recruter des renforts lors du mercato de janvier.

Luis Enrique écarte tout recrutement dans l'urgence et appelle à la résilience

Avant le rendez-vous européen de mercredi, l'entraîneur du PSG a assuré que son effectif actuel pouvait surmonter ces coups durs. « Nous n'avons pas besoin de recruter pendant le mercato. Ce n'est pas notre style de faire venir un joueur pour seulement six mois, a déclaré Luis Enrique. Nous sommes satisfaits de notre effectif. »

« Surtout, nous n'avons peur de rien. Nous avons confiance en nos capacités et en notre résilience. Nous sommes tristes pour les joueurs blessés, mais notre motivation est de partager encore de grands moments avec eux au fil des saisons. »

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Plutôt que de s'attarder sur ces malheurs, il a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de s'appuyer sur leur force mentale déjà démontrée. Il a ajouté : « Allons-nous nous mettre à pleurer et à nous plaindre ? Non, ce n'est pas comme ça qu'une équipe fonctionne. »

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« C'est le football de haut niveau. Toutes les équipes et tous les entraîneurs le savent. Les blessures font partie du jeu. Cette équipe a montré toute sa résilience ces trois dernières années. Nous nous sommes toujours relevés. C'est un défi en ce moment et nous devons rester motivés pour continuer à progresser. »

La profondeur d'effectif du champion d'Europe en titre à l'épreuve

Compenser en interne l'apport de Kvaratskhelia et de Doue représente un défi majeur au Parc des Princes. Les deux joueurs ont joué un rôle décisif dans les deux sacres consécutifs du PSG en Ligue des champions lors des deux dernières saisons, cumulant à eux deux 23 buts et 17 passes décisives au cours de ces campagnes victorieuses.

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Sans recrue en janvier, l'effectif actuel devra désormais reproduire cette production pour poursuivre ses ambitions en Ligue 1 et en Europe.

Retrouvailles avec la Roma : le PSG vise une cinquième victoire européenne de suite

Le PSG retrouve la compétition mercredi soir face à la Roma, où Luis Enrique a été entraîneur lors de la saison 2011-2012 . En tête du classement de la phase de ligue avant la cinquième journée, le tenant du titre vise une cinquième victoire en autant de matches pour conforter sa place parmi les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale.

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« Mon passage à la Roma a été très particulier pour moi, a-t-il déclaré. J'en garde de bons souvenirs. C'est une ville magnifique ; j'y ai vécu de très belles expériences en tant qu'entraîneur et je suis en paix avec tout ce qui m'est arrivé là-bas. »

« Nous sommes évidemment heureux de retrouver la Ligue des champions, surtout à domicile. Ce match sera très différent de tout ce que nous avons connu auparavant. C'est une équipe qui défend d'une manière unique, mais nous avons hâte d'y être. »