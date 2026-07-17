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« Ce n'est pas notre façon de faire »… L'agent de Mohamed Salah alimente les spéculations sur l'avenir de l'international égyptien

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Rami Abbas dément les rumeurs sur la destination choisie par la star égyptienne

Rami Abbas, l’agent de l’Égyptien Mohamed Salah, a clarifié la situation du joueur en indiquant que sa prochaine destination serait officialisée « très bientôt », mettant ainsi fin aux spéculations sur l’avenir de l’ex-star de Liverpool.

Le joueur, qui a clos neuf années légendaires à Liverpool ponctuées de nombreux titres individuels et collectifs, s’apprête à relever un nouveau défi.

« Nous ne savons toujours pas où Mohamed Salah jouera la saison prochaine, mais nous le saurons peut-être très bientôt », a déclaré Abbas ce vendredi sur son compte « X ».

Il a ajouté : « Ce n’est pas notre façon de procéder d’entamer des négociations ou des discussions avec des clubs pour lesquels Mohamed Salah ne souhaite pas jouer, simplement pour susciter la polémique ou faire du bruit dans les médias. »

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Ces propos interviennent après que la presse a évoqué des discussions entre l’agent colombien et Beşiktaş en vue d’un transfert vers le club stambouliote.

Jeudi dernier, les supporters de Beşiktaş avaient d’ailleurs scandé le nom de l’international égyptien lors de la conférence de presse destinée à présenter l’arrivée de Leandro Trossard en provenance d’Arsenal.

D’autres clubs européens, des formations de la Ligue professionnelle saoudienne « Roshen » et des équipes de Major League Soccer sont également cités.

Si l’avenir de Salah demeure incertain, les propos d’Abbas suggèrent que la décision finale sur son club pour la saison 2026-2027 est imminente.

Récemment, Salah a mené l’Égypte à une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, avant que les Pharaons ne s’inclinent 2-3 face à l’Argentine lors d’un match controversé.

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