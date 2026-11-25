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Cesc Fabregas a qualifié d'« anormale » l'ascension fulgurante de Côme après sa courte victoire 1-0 contre l'AEK Athènes en Ligue des champions. Une frappe spectaculaire de Luis Milla a fait la différence sous la pluie, au stade Sinigaglia, rapprochant le promu en Serie A de la phase à élimination directe.

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Un éclair de Milla fait la différence dans un match tendu

Dans des conditions loin d'être idéales, Côme a décroché sa quatrième victoire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes et s'est rapproché des 24 premières places. La soirée avait pourtant commencé par une déception, Lucas Da Cunha ayant manqué un penalty. Les locaux ont ensuite pu compter sur leur gardien Robert Sanchez, auteur d'une double parade décisive juste avant la pause. Milla a finalement débloqué la situation d'une magnifique frappe dans la lucarne.

Ce résultat confirme l'élan remarquable du club, qui a désormais remporté huit de ses neuf derniers matches, toutes compétitions confondues. Après le coup de sifflet final, Fabregas a souligné l'ampleur de ce que Côme a accompli en si peu de temps. « Ce n'est pas normal que Côme gagne huit matches sur neuf », a déclaré l'entraîneur espagnol, cité par Sky Sport Italia. « Nous savons que c'est un projet spécial. Je suis le premier à fêter ça pendant cinq minutes, puis nous passons au match suivant. Mais si nous regardons trois ans en arrière, c'est vrai que nous avons grandi vite. Il faut en profiter, au moins un instant. »

Fabregas reconnaît avoir tremblé en fin de match

Fabregas a reconnu avoir vécu une fin de match nerveuse sur le banc, alors que son équipe, privée de plusieurs joueurs clés, disputait une rencontre éprouvante en Ligue des champions. Avec peu de solutions à sa disposition, l'Espagnol a évoqué sans détour son expérience encore limitée comme entraîneur. Il a confié aux journalistes après le coup de sifflet final qu'il lui restait difficile de garder son calme dans les derniers instants.

« Est-ce que j'étais inquiet pendant les vingt dernières minutes ? Je suis toujours inquiet, a-t-il admis. Je suis encore très jeune, je n'ai pas encore votre expérience pour rester calme. Le niveau de la Ligue des champions est très élevé et la moindre erreur peut vous coûter cher. Nous sommes une petite équipe, car aujourd'hui, huit joueurs étaient indisponibles, soit à cause d'une blessure, soit parce qu'ils ne figuraient pas dans l'effectif inscrit en Ligue des champions. »

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Fabregas couvre le héros Milla d'éloges

Milla a été le héros incontesté de la soirée. Fabregas a salué l'apport du milieu de terrain, sur le terrain comme en dehors. Il a décrit l'Espagnol comme une personne dotée d'une grande personnalité et comme un leader essentiel au sein de l'atmosphère « familiale » qu'ils ont bâtie au club depuis son arrivée. L'entraîneur a expliqué que la carrière de Milla progressait régulièrement depuis plusieurs années, apportant à l'équipe une stabilité bienvenue au milieu de terrain.

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« C'est un très bon joueur ; il évolue à un très haut niveau depuis plusieurs années. Sa carrière est sur une trajectoire ascendante et il a atteint une certaine régularité dans son jeu. Il a une grande personnalité, de vraies qualités de leader et c'est un joueur qui pense à l'équipe ; tout le monde l'aime », a déclaré Fabregas.

Fabregas appelle à l'humilité malgré les succès

L'ancien milieu d'Arsenal et de Barcelone a appelé son équipe à garder les pieds sur terre, même s'il savoure son parcours historique en Ligue des champions. Tout en reconnaissant l'importance de ces soirées européennes, il a averti que le groupe ne pouvait pas se laisser griser par ses succès s'il voulait maintenir son niveau actuel. En football, un seul revers peut, selon lui, changer le discours du jour au lendemain.

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« Nous devons comprendre ce qui se passe, avec humilité et l'envie de travailler. Nous faisons quelque chose de différent et de spécial. Vu de l'extérieur, cela semble normal. Ensuite, vous écrivez que nous sommes meilleurs que la Juve, mais c'est le club le plus historique d'Italie », a-t-il déclaré.