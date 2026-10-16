Dans le monde du football, les montants colossaux ne suffisent pas toujours à prouver la valeur des stars sur le terrain. Et si Neymar détient toujours le record du transfert le plus cher de l'histoire, l'Argentin Enzo Fernandez se distingue comme le seul joueur dont le transfert a franchi deux fois la barre des 100 millions d'euros, dans une histoire qui ouvre la porte aux interrogations sur l'adéquation entre sa valeur marchande et son influence réelle.

Selon le quotidien espagnol "Mundo Deportivo", le Paris Saint-Germain a versé 222 millions d'euros pour s'offrir Neymar en provenance de Barcelone, tandis que la carrière d'Enzo Fernandez a été marquée par deux opérations majeures : la première vers Chelsea contre 121 millions d'euros en janvier 2023, la seconde vers Manchester City pour plus de 145 millions d'euros l'été dernier, selon la version rapportée par le journal.

Enzo avait auparavant quitté River Plate pour rejoindre Benfica contre 44,25 millions d'euros, avant d'attirer tous les regards lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a été sacré avec la sélection argentine aux côtés de Lionel Messi.

Mais les qualités du milieu de terrain argentin justifient-elles de tels investissements ? Malgré son statut international et son bagage technique, des questions subsistent quant à son influence sur les résultats des équipes qu'il a défendues.

Lors de son passage à Chelsea, Enzo n'est pas parvenu à ramener le club à son niveau d'antan, bien qu'il possède un véritable tempérament de leader, une frappe puissante et une capacité à fournir un énorme volume de jeu au milieu de terrain. Son principal trophée avec le club se limite à la Coupe du monde des clubs.

Sur le plan individuel, le joueur a inscrit 31 buts et délivré 30 passes décisives en 170 matches, des statistiques correctes pour un milieu de terrain, mais qui ne tranchent pas à elles seules le débat sur la pertinence de débourser des sommes exceptionnelles pour le recruter, surtout face aux critiques visant un style parfois fondé sur une dépense d'énergie excessive.

Certains épisodes récents ont encore alimenté la polémique autour du joueur. Le journal évoque ainsi son intervention violente sur Cubarsi lors de la dernière finale de Coupe du monde, avant qu'il ne soit impliqué dans une scène retentissante lors de la rencontre entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, lorsqu'il a percuté l'arbitre par-derrière et l'a fait tomber au sol en tentant d'atteindre le ballon.

Cette séquence a soulevé des interrogations sur l'absence de faute sifflée contre Enzo, au milieu des critiques adressées à la non-intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Entre une valeur financière démesurée et un débat permanent sur ses performances et son comportement, la question essentielle demeure : Enzo Fernandez offre-t-il une contrepartie à la hauteur des sommes investies pour le recruter, ou son nom est-il devenu plus grand que son influence sur le terrain ?