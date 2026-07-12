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Ce n'est pas Messi… Une légende allemande affirme : « Ce joueur emmènera l'Argentine en finale. »

Angleterre vs Argentine
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France vs Espagne
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E. Martinez
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É.-U.
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Matthieu livre ses pronostics pour les demi-finales de la Coupe du monde.

La légende du football allemand, Lothar Matthäus, livre ses pronostics pour les deux demi-finales de la Coupe du monde 2026.

La France affrontera l'Espagne mardi prochain, tandis que l'Argentine défiera l'Angleterre mercredi en demi-finale. Selon lui, la rencontre entre les Three Lions et les coéquipiers de Messi s'annonce particulièrement indécise.

« Les deux équipes ont déjà montré leurs faiblesses », a-t-il analysé dans son émission « Lothar prend la parole » sur la chaîne Bild. « Les Anglais n’ont pas été convaincants contre la Norvège, et Thomas Tuchel ne s’en est pas caché. »

Pour Matthäus, la rencontre s’annonce donc passionnante : « Je sens qu’elle se décidera aux tirs au but, sur le score de 6 à 5 », a-t-il conclu.

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Il a ajouté : « L’Argentine va l’emporter car j’ai davantage confiance en son gardien, Emiliano Martínez, qu’en l’Angleterre. »

Pour la seconde demi-finale, Matthäus mise sur une qualification de la France.

Il conclut : « C’était le parcours de l’Allemagne : jusqu’en demi-finale, voire en finale. C’était mon rêve avant la Coupe du monde. Mon rêve réaliste. »

Le champion du monde 1990 estime que les Bleus partent favoris face à l’Espagne.

Il confie : « Je suis récemment devenu un fan de la France. Non seulement en raison de leur créativité et de leur rapidité en attaque, mais tout simplement parce qu’ils sont agréables à regarder. »

S’il reconnaît les progrès constants de l’Espagne, il prédit tout de même une victoire française sur le score de 2-1.

Pour Matthäus, cela signifie que la finale de la Coupe du monde opposera l’Argentine à la France.

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