Ce n'est pas Messi, mais ce joueur qui a inscrit le premier but dans le nouveau stade de l'Inter Miami FC

Dans la nuit de samedi à dimanche, Lionel Messi a inscrit son premier but au Nu Stadium, le nouveau stade de l'Inter Miami FC, dès la dixième minute. Cela n'a toutefois pas suffi pour battre l'Austin FC : le match s'est soldé par un score de 2-2, ce qui empêche le club du copropriétaire David Beckham de rejoindre Nashville, leader de la Conférence Est de la MLS.

Messi n'a pas été le premier à marquer dans le nouveau stade de l'Inter Miami. Cet honneur revient à Guilherme Biro, défenseur d'Austin, qui a ouvert le score après six minutes en Floride du Sud. À peine quatre minutes plus tard, Messi (38 ans) a égalisé d'une tête puissante, avant de célébrer son but devant la tribune qui porte son nom.

Austin a touché deux fois les poteaux en première mi-temps et a réclamé un penalty, qui n'a pas été accordé. Peu après la reprise, Jayden Nelson a tout de même inscrit le 1-2 pour les visiteurs, après que Messi eut perdu le ballon face à l'équipe locale.

L'Inter Miami a réussi à éviter la défaite dans les dernières minutes. L'entraîneur Javier Mascherano a fait entrer Luis Suárez, 39 ans, et l'attaquant uruguayen a marqué quelques minutes plus tard d'une volée. Peu avant la fin de cette rencontre passionnante, Messi a encore frappé le poteau sur un coup franc.

Un point donc pour l'Inter Miami, qui reste invaincu depuis cinq matchs consécutifs en MLS. Et en tout cas, aucune défaite dans son nouveau stade d'une capacité de 26 700 places.

Beckham est fier de ce que son club a accompli au fil des ans : « Il y a treize ans, j’ai annoncé que Miami était mon choix. Nous n’avions pas de nom. Nous n’avions pas de supporters. Nous n'avions pas de stade. Aujourd'hui, je me tiens dans notre nouveau stade. Nous sommes champions de la MLS. Nous avons le meilleur joueur de l'histoire du football à Miami. Les rêves peuvent vraiment devenir réalité », se réjouit le propriétaire de cet ambitieux club américain.