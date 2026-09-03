Ce n'est pas Martinelli : un ancien joueur d'Arsenal absent du derby entre Al Hilal et Al Shabab

Le derby de Riyad entre Al-Hilal et Al-Shabab en Roshn Saudi League sera marqué par de nombreuses absences, la plus notable étant celle d'un ancien joueur d'Arsenal.

Al-Hilal se déplacera sur la pelouse d'Al-Shabab, demain vendredi, au SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la cinquième journée de la Roshn League.

Environ 24 heures avant le derby, l'Allemand Thomas Letsch, l'entraîneur d'Al-Shabab, a annoncé l'absence de son milieu de terrain ghanéen Thomas Partey pour cette rencontre, en raison d'une blessure.

Letsch a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match, propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Malheureusement, Thomas Partey n'est pas prêt, et la situation avec lui est tout simplement qu'il est arrivé chez nous sans avoir suivi de période de préparation. »

Il a ajouté : « Dès ses premières minutes sur le terrain, il a livré une bonne performance, et tout le monde a vu que c'est un joueur qui peut assurément nous aider à atteindre un niveau supérieur, mais nous devons être intelligents, car la saison est longue et nous n'en sommes qu'au début, donc nous ne prendrons pas le risque de le faire jouer. »

Partey a rejoint Al-Shabab lors du mercato estival en cours, dans le cadre d'un transfert libre après la fin de son contrat avec Villarreal, et ce après une unique saison passée dans ses rangs, à la suite de son arrivée en provenance d'Arsenal, où il avait évolué durant 5 ans.

Le joueur de 33 ans a disputé deux matchs d'Al-Shabab lors des deuxième et troisième journées de la Roshn League, en tant que remplaçant lors du match nul et vierge face à Al-Khaleej, puis comme titulaire lors du match nul 3-3 contre Al-Riyadh, avant de manquer la rencontre face à Al-Hazm lors de la quatrième journée.

Il est à noter que ce match connaîtra très probablement l'absence d'un autre joueur ayant déjà évolué à Arsenal, le Brésilien Gabriel Martinelli, arrivé dans la capitale saoudienne Riyad avant-hier mardi, en vue de son transfert à Al-Hilal.