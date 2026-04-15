Ce n'est pas le Paris Saint-Germain, mais le Bayern Munich qui remportera la Ligue des champions. Sur Voetbalzone, nous avançons chaque jour une thèse sur les grands clubs néerlandais, et nous mettons aussi régulièrement en lumière les formations hors du traditionnel trio de tête. Cette fois, nous nous penchons sur les matchs retour des quarts de finale de la C1, programmés mardi et mercredi soir. Les Bavarois se sont imposés 2-1 sur la pelouse du Real Madrid mardi dernier. Parviendront-ils à conserver cet avantage et à poursuivre leur route vers un nouveau sacre continental ? Donnez votre avis dans les commentaires.

Mardi dernier, au Santiago Bernabéu, le Rekordmeister a dominé une grande partie de la rencontre, malgré un but encaissé qui maintient le suspense avant le retour.

Après plusieurs occasions manquées par Dayot Upamecano et Serge Gnabry, le score a été ouvert à cinq minutes de la mi-temps. Suite à une perte de balle de Vinícius Júnior et à une passe en profondeur de Gnabry, Luis Díaz, seul face à Andriy Lunin, a calmement glissé le ballon au-delà du gardien.

Peu après la reprise, Harry Kane a doublé la mise, après qu’Aleksandar Pavlovic eut récupéré le ballon dans la moitié de terrain madrilène et l’ait remis à Michael Olise. Le Français a ensuite adressé un centre au cordeau vers l’avant-centre, qui, depuis l’entrée de la surface, a placé le ballon dans le coin inférieur droit. Malgré cette double avance, le Real Madrid a ensuite multiplié les incursions devant le but de Manuel Neuer. Sur un centre précis de Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé a réduit le score d’une tête au second poteau.

Pour le Real, la qualification en demi-finales reste à portée de main, même si l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany affiche une solidité remarquable cette saison. Le géant allemand n’a concédé que deux défaites en 45 matchs et aligne une attaque en pleine forme, auteur de 141 buts.

En cas de qualification, le Rekordmeister retrouvera le Paris Saint-Germain, qui a dominé Liverpool 4-0 sur l’ensemble des deux manches. Pour le groupe de Luis Enrique, le Bayern ne constitue pas l’adversaire idéal : sur les cinq dernières confrontations, les Bavarois se sont imposés à quatre reprises.

Tenant du titre 2019/2020, le club bavarois est largement considéré comme le grand favori de l’édition actuelle. De l’autre côté du tableau, l’Atlético de Madrid a validé son billet en éliminant le FC Barcelone mardi soir (3-2 sur l’ensemble des deux matchs). Le nom du quatrième demi-finaliste sera connu mercredi soir, à l’issue de la rencontre Arsenal-Sporting Portugal à l’Emirates Stadium.

Outre ses chances de remporter la Ligue des champions, le Bayern, club le plus titré d’Allemagne, pourrait décrocher son 35^e titre national cette année. Une victoire dimanche contre le VfB Stuttgart, actuel troisième de Bundesliga, lui offrirait déjà le sacre officiel. Si le club ajoute la DFB-Pokal à son palmarès, il réalisera le tant convoité triplé.