L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al Hilal, a révélé l'astuce qui l'a aidé à battre Al Qadsiah lors de l'affiche de la Roshn Saudi League.

Al Hilal s'est imposé face à Al Qadsiah sur le score de 3-2 lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd à Dammam, pour la onzième journée de la Roshn Saudi League.

Inzaghi a commenté cette victoire, dans des déclarations livrées en conférence de presse d'après-match rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », où il a déclaré : « Nous avons signé une victoire importante face à une équipe remarquable et solide, qui possède des joueurs de qualité. Al Qadsiah a livré un grand match et je suis heureux de ce succès. »

Il a ajouté : « Nous avons disputé deux mi-temps solides, et nous avons tenté de répartir les efforts dans ce match disputé. Nous avons réussi à proposer une meilleure prestation en seconde période, et nous avons fait pencher la balance en notre faveur. »

Il a poursuivi : « Nous avons traversé plusieurs phases durant lesquelles certains joueurs ont été exposés à la fatigue, certains présentaient des signes d'épuisement, et nous nous assurerons de leur état avant le prochain match. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il s'agissait du match le plus important d'Al Hilal, Inzaghi a répondu : « Chaque match est important. Nous avons déjà battu Al Ahli et Al Ittihad à Riyad, et aujourd'hui Al Qadsiah sur son terrain. Nous considérons chaque match comme important, et nous y visons les trois points. »

L'entraîneur italien a également évoqué la préparation du prochain match, qui se jouera face à Al Shamal du Qatar, mardi prochain, dans la capitale qatarie Doha, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Inzaghi a déclaré à ce sujet : « Nous effectuerons une séance d'entraînement à Dammam, puis nous partirons pour Doha. Je pense que la distance joue un rôle dans cette décision, et nous chercherons à nous préparer de manière appropriée pour cette échéance continentale. »

À noter que cette victoire a placé Al Hilal en tête du championnat saoudien avec 27 points, soit deux points d'avance sur Al Qadsiah, qui a reculé à la troisième place à la différence de buts derrière Al Nassr, bien que le club de l'Est ait disputé un match de plus.