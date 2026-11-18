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Le Bayer Leverkusen s’intéresse au milieu de terrain Wael Mohya, qui évolue chez son rival de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach, selon Sport Bild.

Selon le média, le club de Leverkusen « passe aux choses sérieuses » pour ce prodige de 17 ans et a déjà fait part de son intérêt à Thies Bliemeister, conseiller de Mohya au sein de l’agence CAA Stellar. Le Bayer entretient de bonnes relations avec cet agent. Une rencontre serait ensuite prévue pour « entrer dans le concret ». Leverkusen prévoirait alors de prendre contact avec la famille de Mohya ainsi qu’avec des représentants du Borussia Mönchengladbach.

Le joueur offensif est encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le club rhénan voisin. Si le Borussia souhaite prolonger son joyau, l’incertitude entourant sa situation sportive, avec la menace d’une relégation en 2. Bundesliga, semble rendre l’entreprise vouée à l’échec. Dans ce contexte, un transfert à un an de la fin de son contrat n’est pas irréaliste.

L’éventuelle indemnité de transfert de Mohya est estimée à 20 millions d’euros, mais le Borussia tenterait d’« en obtenir davantage ». L’intérêt d’autres clubs prestigieux pour Mohya pourrait l’y aider. Des représentants du RB Leipzig, du BVB et du Bayern Munich se seraient déjà « renseignés » à son sujet. Concernant le Bayern, le directeur sportif Max Eberl (53 ans) a déclaré peu avant la trêve internationale : « Le Bayern a tous les jeunes talents allemands sur ses tablettes. Nous allons observer ce garçon de plus près. Mais nous n’avons échangé aucun mot ni avec lui, ni avec son agence, ni même avec Gladbach. »

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Selon Sport Bild, contrairement à beaucoup d’autres joueurs, Mohya ne serait pas « rebuté » par un intérêt venu de Munich malgré la forte concurrence. Le Bayern cherche en effet une doublure pour Luis Diaz (29 ans). Or Mohya évolue lui aussi sur le côté gauche de l’attaque.

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Leverkusen estime, de son côté, avoir de bonnes chances d’attirer l’adolescent. Le vainqueur du doublé en 2023/24 serait prêt à payer l’importante indemnité de transfert de Mohya. Ces dernières années, le Bayer est en outre parvenu à plusieurs reprises à attirer de grands talents à Leverkusen malgré l’intérêt d’autres grands clubs, comme Ibrahim Maza (20 ans) et Kennet Eichhorn (17 ans), tous deux venus de Berlin à un jeune âge.

Florian Wirtz, un bon exemple au Bayer pour Wael Mohya

Autre argument en faveur du Bayer : la faible distance entre Gladbach et Leverkusen permettrait à Mohya de rester dans son environnement. Le club a également montré, notamment avec les actuelles stars de Premier League Florian Wirtz (23 ans, Liverpool FC) et Kai Havertz (27 ans, Arsenal FC), qu’il pouvait servir de tremplin idéal vers un club de tout premier plan.

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À cela s’ajoutent plusieurs incertitudes concernant la composition de l’attaque de Leverkusen à moyen terme. Alors que Maza serait sur le point de prolonger , Jonas Hofmann (34 ans), dont le contrat arrive à échéance, peut partir. Malik Tillman (24 ans, sous contrat jusqu’en 2030), autrefois recruté comme transfert phare, pourrait lui aussi être cédé dès cet hiver en cas d’offre satisfaisante. L’avenir de Martin Terrier (29 ans, sous contrat jusqu’en 2029) et d’Eliesse Ben Seghir (21 ans, sous contrat jusqu’en 2030) resterait également incertain.

Getty Images

Rouven Schröder, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, a récemment laissé entendre dans l’émission Doppelpass, sur Sport1, que le club pourrait être disposé à discuter en cas d’offre appropriée pour Mohya. « Une chose est claire aussi : il ne jouera pas toute sa vie pour le Borussia Mönchengladbach. On ne peut pas empêcher la nécessité de dégager des excédents sur les transferts », a expliqué Schröder à propos de l’avenir du talent offensif.

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Sur le terrain, Mohya est l’une des rares satisfactions d’une équipe de Gladbach jusqu’ici extrêmement décevante et frappée par les blessures cette saison. En neuf matches de championnat, le joueur de 17 ans compte deux buts et une passe décisive pour la lanterne rouge de Bundesliga. Il s’est particulièrement illustré lors de la victoire 3-2 contre le VfB Stuttgart.

Jürgen Klopp ne tarit pas d’éloges sur Wael Mohya

Récemment, l’international chez les jeunes a même figuré dans le groupe de l’équipe nationale A dirigée par Jürgen Klopp . Comme convenu, Mohya n’a pas joué lors des matches internationaux contre Serien (3-1) et les Pays-Bas (5-0), mais il a tout de même profité de l’occasion pour faire forte impression auprès de Klopp.

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Après la victoire contre les Oranje, le sélectionneur a déclaré à la présentatrice de l’ARD, Esther Sedlaczek, à propos de son équipe : « J’ai fait jouer tout le monde pendant ce rassemblement, et c’était mérité. Sauf Wael. » Klopp a alors esquissé un sourire avant d’ajouter : « Ça aussi, ce sera intéressant ! » Interrogé par Sedleczek sur ce qu’il entendait par « intéressant », Klopp a expliqué : « Parce que c’est un footballeur formidable. Il est meilleur que je ne l’aurais pensé. »