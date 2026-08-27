Ce n'est pas le Bayern Munich : Harry Kane désigne son favori pour remporter la Ligue des champions

Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a dévoilé son favori pour remporter le titre de la Ligue des champions cette saison.

Le tirage au sort de la Ligue des champions a lieu aujourd'hui, et le journal « Marca » a eu l'occasion de recueillir l'avis du vainqueur du Soulier d'or européen, Harry Kane, sur le futur champion de cette nouvelle édition de la Ligue des champions.

Kane a déclaré : « Je pense que le Paris Saint-Germain est le grand favori, car il a remporté le titre deux années de suite. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres équipes comme le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid et Barcelone... toutes les grandes équipes seront présentes. »

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Cependant, Harry souligne que nous n'en sommes qu'au début : « Nous venons tout juste de commencer. Nous sommes au pied de la montagne et il nous reste un long chemin à parcourir. De nombreux matchs nous attendent, huit rencontres en phase de ligue, et bien sûr, vient ensuite toute la phase à élimination directe. »

Harry apprécie ce que son équipe, le Bayern Munich, a accompli la saison dernière, lorsqu'elle s'est inclinée face au champion en demi-finale : « Je pense que nous avons réalisé une très bonne campagne en Europe. Nous avons perdu face à une grande équipe comme le Paris Saint-Germain avec un écart très minime, il faut donc parfois accepter ces choses et aller de l'avant. »

L'attention de Harry se porte actuellement sur cette saison : « Dès mon premier jour ici, j'ai constaté que les autres joueurs et la direction avaient repris le travail avec le même état d'esprit. La saison dernière est terminée, et nous verrons ce qui se passera cette saison. Aujourd'hui, notre attention se concentre sur le fait de continuer à progresser et de chercher à gagner cette saison, et bien sûr, le titre de la Ligue des champions est l'un de nos principaux objectifs. »

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