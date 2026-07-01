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Ce n'est pas la raison. La Fédération française de football blanchit Deschamps dans l'affaire Ryan Sharqi

Paraguay vs France
Paraguay
France
Coupe du monde
D. Deschamps
R. Cherki
Paraguay
France
É.-U.

Un joueur de Manchester City a semblé manifester son agacement à l’égard de son entraîneur. Mais quelle est la vérité ?

L’équipe de France a innocenté son sélectionneur, Didier Deschamps, de toute responsabilité dans la colère exprimée par le milieu de terrain Ryan Sharqi à l’issue du match contre la Suède, lors de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus se sont facilement imposés 3-0 mardi en 32es de finale de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

À la fin de la rencontre, le sélectionneur a tenté de serrer la main de Ryan Cherki et de s’adresser à lui, mais le milieu de terrain a fait mine de ne pas voir son entraîneur, un comportement que certains ont interprété comme un signe de frustration lié au temps de jeu très limité accordé au joueur durant ce Mondial.

La radio française Radio Monte-Carlo a alors contacté un membre du staff technique des Bleus pour faire la lumière sur l’incident. Ce dernier a affirmé que Cherki était en colère contre lui-même et non contre Deschamps.

Il a expliqué : « Il (Charki) était déçu de lui-même et insatisfait de sa prestation après son entrée en jeu, et non de l’entraîneur. Il veut avoir un impact, et ses dernières apparitions lui ont laissé un goût amer. »

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Depuis le début de la compétition, il n’a joué que 55 minutes : 3 minutes face au Sénégal, 22 contre l’Irak, 25 face à la Norvège et seulement 5 minutes lors de la rencontre avec la Suède.

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