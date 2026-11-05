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Ruben Amorim a reconnu que les circonstances entourant la retraite internationale de Cristiano Ronaldo étaient loin d’être idéales, après la décision de l’attaquant légendaire de quitter la sélection portugaise. L’entraîneur de l’AC Milan s’est exprimé sur le départ du joueur d’Al-Nassr, alors que son équipe se prépare à disputer un match européen crucial.

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Amorim revient sur la retraite internationale de Ronaldo

Getty Images

Amorim a livré une analyse franche de la décision de Ronaldo de prendre sa retraite internationale, après une période agitée pour l’attaquant vétéran. La nouvelle est tombée le 5 novembre 2026, mettant fin à un parcours de 23 ans au cours duquel l’ancienne icône de Manchester United et du Real Madrid est devenue le meilleur buteur de l’histoire du football international. Mais ce départ a été éclipsé par une profonde brouille entre le joueur et le sélectionneur Jorge Jesus, laissant un sentiment de malaise autour de la fin de sa carrière.

S’exprimant auprès de Sky Sport avant la rencontre de Ligue Europa entre Milan et Ferencvaros, Amorim a évoqué la situation avec respect et regret. « Ce n’est pas la meilleure façon de terminer sa carrière en sélection, mais ce qu’il a fait pour notre pays est évident pour tout le monde », a déclaré l’entraîneur de Milan. Il a souligné l’immense impact culturel du quintuple Ballon d’Or : « Le monde entier le connaît. Le football est une fenêtre sur le monde, et beaucoup de gens connaissent le Portugal grâce à Ronaldo. Il a joué aux côtés de nombreux joueurs importants. Même après sa retraite, il continuera à contribuer à notre pays en dehors du terrain. »

Un héritage légendaire, mais terni

Ronaldo quitte la scène internationale avec un bilan vertigineux de 146 buts en 234 sélections, après avoir mené son pays au sacre lors de l’Euro 2016 et à deux titres en Ligue des nations. Malgré ces succès, certains critiques estiment que le joueur de 41 ans a pu ternir son héritage en sélection en ne se retirant pas plus tôt. La récente brouille avec Jesus, qui a vu Ronaldo quitter un rassemblement avant un match contre le Danemark, lui a valu une suspension de 30 jours infligée par la fédération, juste avant son annonce définitive.

La FPF a déjà indiqué vouloir organiser un hommage à la hauteur de Ronaldo, pour que celui qui a marqué une époque du football portugais ne parte pas sur une note aussi amère. Au fil de ces 23 années de gloire et de déceptions, Ronaldo s’est imposé comme un compétiteur hors pair, propulsant son pays parmi l’élite mondiale. Si la fin de sa carrière avec le Portugal s’est accompagnée de tensions internes, ses pairs et anciens coéquipiers, dont Amorim, ne contestent pas son statut de plus grand joueur de l’histoire du pays. L’entraîneur reporte désormais toute son attention sur les ambitions de Milan en matière de titres.

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L’impact commercial du départ de CR7

La retraite internationale de Ronaldo représente un coup dur sur le plan commercial pour le Portugal, l’expert en marketing sportif Daniel Sa décrivant l’attaquant comme le plus grand atout individuel jamais associé à la sélection nationale. Une étude réalisée en 2025 par l’IPAM a évalué la marque CR7 à 850 millions d’euros, soit une hausse de 325 % par rapport à 2020, soulignant son immense influence sur l’image du Portugal dans le monde, son attrait auprès des sponsors et sa portée sur les réseaux sociaux.

Daniel Sa ne s’attend toutefois pas à un effondrement immédiat des revenus de la Fédération portugaise de football, les contrats de sponsoring existants étant principalement liés à la sélection plutôt qu’à des joueurs en particulier. Les principaux défis concerneront les ventes de maillots, notamment celui de Ronaldo floqué du numéro 7, et la demande de billets à l’international. Il a appelé le Portugal à ne pas chercher « le prochain Ronaldo », mais plutôt à bâtir une identité collective capable de préserver la puissance commerciale et l’attrait mondial que la superstar a contribué à établir.