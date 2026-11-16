« Ce n’est pas la fin du monde » : Aymeric Laporte appelle l’Espagne à faire son autocritique après avoir pris trop peu de risques avec le ballon lors de sa défaite 3-2 face à l’Angleterre

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Le défenseur central espagnol Aymeric Laporte a appelé ses coéquipiers à examiner leurs propres lacunes après la défaite 3-2 contre l’Angleterre en Ligue des nations de l’UEFA, dimanche à Madrid. Ce revers au Metropolitano a mis fin à une série de 43 matches sans défaite dans le temps réglementaire pour les champions d’Europe et du monde en titre, qui remontait à mars 2024.

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Le défenseur appelle à une remise en question sincère

Laporte a estimé que l’Espagne avait joué avec trop de prudence lorsqu’elle avait le ballon. Son impressionnante série sans défaite dans le temps réglementaire, si l’on excepte son revers aux tirs au but contre le Portugal en finale de la Ligue des nations 2025, a finalement pris fin. Ayant tiré les leçons de l’approche prudente qui leur avait coûté la victoire face à l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde cet été, à Atlanta, les joueurs de Thomas Tuchel ont attaqué sans relâche dès le coup d’envoi. Portée par Jude Bellingham, l’Angleterre a dominé une équipe d’Espagne passive pendant une heure.

Le défenseur central déplore une progression du ballon trop prudente

Après avoir gâché plusieurs occasions en début de match, l’Angleterre a ouvert le score juste avant la pause. Son capitaine Harry Kane a inscrit son 93e but en sélection sur penalty, après une faute de Pau Cubarsi. Ezri Konsa a ensuite repris de la tête un corner de Declan Rice à la 53e minute, avant que le défenseur d’Arsenal Ben White ne conclue une action collective d’une puissante frappe croisée quatre minutes plus tard pour porter le score à 3-0.

Au micro de l’UEFA après le coup de sifflet final, Laporte est revenu sur la prestation inhabituellement timide de son équipe : « C’est un moment où nous devons analyser un peu les choses et faire preuve d’un peu d’autocritique. Après tous ces matches sans défaite, il faut repartir de zéro. Je préfère me pencher sur notre prestation plutôt que de parler de l’Angleterre, car, pendant notre longue série, nous avons adopté une approche consistant à prendre davantage de risques avec le ballon. Cela nous a réussi, mais je ne pense pas que nous l’ayons assez fait ce soir. Ce n’est pas la fin du monde sur le plan footballistique. Nous sommes qualifiés et nous devons simplement repartir de zéro. »

Un carton rouge relance l’Espagne

L’Angleterre a offert une chance de revenir à ses hôtes à la 65e minute : Jarell Quansah a perdu le ballon et Elliot Anderson a reçu un carton rouge direct pour avoir retenu Lamine Yamal, permettant à Mikel Oyarzabal de transformer le penalty qui en a résulté. Soudain relancée sous l’impulsion de Yamal, l’Espagne a encore réduit l’écart à la 75e minute, lorsque l’ailier a adressé un centre au remplaçant Nico Williams, qui a marqué avec l’aide du poteau gauche.

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Les exploits de Trafford décident de la première place du groupe

Malgré les assauts frénétiques de l’Espagne en fin de match, le gardien anglais James Trafford a justifié sa titularisation en multipliant les arrêts et les interventions décisives au cours des 15 dernières minutes pour préserver la victoire 3-2. Grâce à sa meilleure prestation depuis l’arrivée du technicien allemand, l’équipe de Tuchel accède aux quarts de finale de la Ligue des nations en mars en tant que première de son groupe, tandis que l’Espagne se qualifie à la deuxième place. L’Espagne cherchera donc à retrouver son élan lorsque les confrontations à élimination directe en matches aller-retour débuteront au printemps prochain.