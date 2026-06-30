Ce n'est pas l'entraîneur… Un motif inattendu repousse le début de la préparation d'Al-Nasr pour le nouvel exercice

Le coup d’envoi de la préparation d’Al-Nassr pour la saison 2026-2027 a été repoussé, non pas en raison d’une absence d’entraîneur, mais dans l’attente de finaliser l’arrivée du successeur de Jorge Jesus.

Le Portugais Jorge Jesus a quitté le club à l’issue de la dernière saison, et le successeur n’a pas encore été officialisé.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le coup d’envoi de la préparation était initialement fixé à vendredi, mais il a été repoussé de 48 heures en raison de la poursuite des travaux d’entretien au stade Dar Al-Nassr.

Le stage débutera donc dimanche prochain au stade du club, à Riyad, et durera neuf jours, avant un second stage de même durée prévu à Abha, sur les installations du club Damak.

Une fois cette phase interne achevée, la délégation voyagera au Portugal pour l’ultime étape de sa préparation, marquée par plusieurs matchs amicaux.

Le club, surnommé « Al-Alamy » (le Mondialiste), est toujours en discussions avec plusieurs techniciens de renom, dont l’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, et le Portugais Abel Ferreira, actuel entraîneur de Palmeiras.

Rappelons qu’Al-Nassr visera quatre trophées la saison prochaine : la Saudi Pro League, la Coupe du Roi Salmane, la Supercoupe d’Arabie saoudite et la Ligue des champions de l’Asie.