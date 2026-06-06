Ce n’est pas l’Ajax, mais un autre club néerlandais, qui espère recruter Perr Schuurs

Le NEC Nimègue s’apprête à rapatrier Perr Schuurs (26 ans) en Eredivisie, selon les informations publiées samedi par Mike Verweij, journaliste au De Telegraaf.

Vendredi soir, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Nicolò Schira indiquait que l’Ajax avait approché le défenseur limbourgeois pour lui proposer un contrat d’un an.

Selon Verweij, le défenseur pourrait s’engager pour trois saisons avec le club néerlandais.

En février, le Torino avait annoncé la résiliation à l’amiable de son contrat. Victime de plusieurs pépins physiques, le défenseur poursuit actuellement sa rééducation aux Pays-Bas.

Son dernier match remonte au 21 octobre 2023, lorsqu’il s’est déchiré les ligaments croisés face à l’Inter. Depuis, le défenseur a connu plusieurs revers, subi une nouvelle opération et n’est toujours pas complètement rétabli.

Alors que le moment de son retour approche, NEC souhaite lui offrir cette chance. Sassuolo, Venise, Gênes et Turin suivent aussi le dossier.

« Schuurs s’entraîne désormais quotidiennement sur le terrain. L’Italie l’attire, mais l’offre du NEC Nimègue est, selon les sources, intéressante et la présence de son compatriote et bon ami Bryan Linssen pourrait bien inciter le Néerlandais à rejoindre l’Eredivisie », ajoute Verweij.