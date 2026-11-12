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Thibaut Courtois a critiqué sur Sky Sports l’éviction de l’ancien entraîneur Xabi Alonso du Real Madrid. Le gardien a également révélé qu’il avait laissé passer pendant deux semaines un message de son successeur, José Mourinho.

Le retour de Courtois sous les ordres de Mourinho a commencé par un problème de communication pendant la Coupe du monde. Selon le gardien de la sélection belge, un vol long-courrier sans connexion Internet, suivi du décalage horaire, en était la cause.

Ce n’est que lorsque Mourinho a repris son téléphone après un match que le gardien a commencé à s’interroger. Il s’est alors fait confirmer par des responsables du Real Madrid que l’expéditeur était bien le nouvel entraîneur du club. « Mais maintenant, tout va bien », a déclaré le joueur de 34 ans.

Pour Courtois et Mourinho, cette collaboration dans la capitale espagnole constitue déjà leur deuxième chapitre commun. Il y a douze ans, ils travaillaient ensemble au Chelsea FC, en Premier League.

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Courtois s’est félicité de la nomination de Mourinho : « C’est toujours agréable de travailler à nouveau avec lui. C’est un excellent entraîneur et j’attendais son retour avec impatience. »

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Thibaut Courtois : comment José Mourinho a changé au fil des années

Le gardien perçoit des changements chez son entraîneur, tant dans sa manière de travailler que sur le plan humain. Par rapport à leurs années communes à Stamford Bridge, le Portugais serait aujourd’hui plus calme, sans avoir perdu son autorité dans le vestiaire.

« Je crois qu’il a lui-même dit qu’il aurait encore pu gagner un peu en maturité. Avec toute cette expérience, je trouve qu’il est parfois un peu plus serein », a déclaré Courtois, avant de préciser : « Je me souviens qu’à Chelsea, il se montrait plus sûr de lui dans le vestiaire et faisait ressentir davantage de pression. C’est toujours le cas aujourd’hui, mais, par rapport au souvenir que j’en ai d’il y a douze ans, je trouve cela un peu moins intense. » Pour le gardien, dans la situation actuelle à Madrid, « c’est exactement ce dont nous avons besoin ».

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Courtois s’est montré nettement plus pensif au sujet du prédécesseur de Mourinho, Xabi Alonso. L’ancien entraîneur de Leverkusen avait dû quitter son poste après seulement 34 matches officiels.

Courtois a pris la défense de l’Espagnol, saluant ses qualités d’entraîneur ainsi que le travail accompli avec succès lors de son précédent passage en Bundesliga. « J’aime beaucoup Xabi Alonso et sa façon de travailler. Je pense que c’est un excellent entraîneur », a-t-il déclaré.

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Thibaut Courtois critique le Real Madrid pour le licenciement rapide de Xabi Alonso

Le gardien a toutefois reconnu que la collaboration au Real Madrid n’avait pas toujours été sans accroc : « Je pense qu’il y a peut-être eu, dans certaines situations, des problèmes de compréhension entre Xabi Alonso et les joueurs, mais je crois qu’il entretenait de bonnes relations avec beaucoup d’entre eux. »

Courtois ne comprend toujours pas qu’Alonso ait été licencié prématurément. Cette éviction n’était « pas juste : je pense que, dans le monde du football, c’est toujours comme ça. Quand les résultats ne sont pas bons, l’entraîneur est le premier à en payer le prix ».

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Depuis, Alonso a rejoint le Chelsea FC, le club que Courtois avait autrefois quitté pour Madrid dans un contexte agité. Sur le plan sportif, les Londoniens traversent actuellement une période mitigée après une défaite contre l’AFC Sunderland et une victoire qui leur a échappé contre Tottenham Hotspur. Ils occupent la cinquième place du classement.

Courtois estime néanmoins que l’équipe d’Alonso peut se qualifier pour la Ligue des champions : « Je crois vraiment qu’ils termineront la saison parmi les quatre premiers. » À condition, toutefois, que les dirigeants de Stamford Bridge fassent preuve de la patience nécessaire et laissent suffisamment de temps à l’Espagnol pour travailler.