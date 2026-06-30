Selon la presse, la Fédération saoudienne de football finalisait la nomination d’un nouvel entraîneur pour succéder au Grec Georgios Donis, avant la démission de son président, Yasser Al-Misehal.

Tôt ce lundi matin, Yasser Al-Misehal a officiellement présenté sa démission de la présidence de la Fédération saoudienne de football, à la suite de l’élimination de l’équipe nationale dès le premier tour de la Coupe du monde 2026.

Selon le journaliste saoudien Rtiban Al-Dossari, Zlatko Dalić, sélectionneur de la Croatie, était en pole position pour succéder à Donis, avant que la démission d’Al-Misehal ne vienne rebattre les cartes.

Selon le journaliste, la Fédération avait déjà entamé des discussions à distance avec l’ancien sélectionneur croate en vue d’une prise de fonction rapide.

Selon le journaliste, la démission de Yasser Al-Misehal pourrait toutefois compromettre ce dossier, d’autant que la Fédération émiratie de football s’intéresse aussi à l’ancien sélectionneur croate pour prendre les commandes de son équipe nationale.

Depuis l’élimination de l’équipe d’Arabie saoudite de la Coupe du monde, plusieurs noms ont circulé pour prendre les rênes de la sélection, dont celui du Portugais Jorge Jesus, qui a quitté son poste d’entraîneur d’Al-Nassr en fin de saison dernière.

Dalic entraîne la sélection croate depuis 2017, qu’il a menée à la deuxième place de la Coupe du monde 2018 puis à la troisième place en 2022. Il se prépare d’ailleurs à affronter le Portugal en seizièmes de finale de l’édition 2026, vendredi à l’aube.

Rappelons que le technicien croate connaît bien le football saoudien : il a dirigé Al-Faisaly entre 2010 et 2012, puis pris en main les U23 et l’équipe première d’Al-Hilal en 2013.