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La finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 connaît un nouveau rebondissement : la Fédération marocaine de football a officiellement annoncé son intention de faire appel du rétablissement du Sénégal comme champion. Malgré une récente décision du Tribunal arbitral du sport, elle refuse de céder le trophée après l’un des matches les plus controversés de l’histoire de la compétition.

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Une finale chaotique à l’origine de plusieurs mois de bataille juridique

Les tensions ont éclaté à la 98e minute de la finale, lorsque le Maroc, pays hôte du tournoi, a obtenu un penalty. Furieux, les joueurs et le staff sénégalais ont quitté le terrain en signe de protestation. Le jeu a été interrompu pendant 14 minutes avant leur retour. Brahim Diaz a alors manqué son penalty, et le Sénégal s’est imposé 1-0 après prolongation.

Deux mois plus tard, la Confédération africaine de football (CAF) a retiré le titre au Sénégal en raison de son comportement et attribué une victoire 3-0 au Maroc . La Fédération sénégalaise de football (FSF) a alors saisi le TAS .

Le TAS valide la décision prise par l’arbitre sur le terrain

Dans sa décision rendue mardi, le TAS a confirmé le score final et estimé que la décision de l’arbitre de reprendre le jeu avait réglé la question .

« Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fait droit à l’appel de la FSF contre la CAF et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025 (CAN 2025). La décision rendue par la commission d’appel de la CAF est annulée et celle de la commission de discipline de la CAF est rétablie.

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« En conséquence, le résultat obtenu à l’issue de la finale de la CAN 2025 est confirmé (1-0 pour le Sénégal).

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« En sifflant la reprise du jeu, l’arbitre a considéré que les conditions nécessaires étaient réunies : les deux équipes étaient de nouveau sur le terrain et avaient toutes deux exprimé leur volonté de reprendre le match.

« De l’avis de la formation arbitrale, il ne fait aucun doute que les effets de la décision de l’arbitre étaient limités au terrain. La formation considère donc que cette décision relevait du principe de non-ingérence dans les décisions prises sur le terrain.

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« Les articles 82 et 84 du règlement de la CAN visant uniquement à déterminer l’issue d’un match lorsque le comportement d’une équipe conduit l’arbitre à l’arrêter définitivement, ils ne sont donc pas applicables en l’espèce. »

Le Maroc conteste un échange téléphonique présumé avant la décision

La FRMF refuse toutefois d’accepter le verdict. Elle invoque, pour justifier son appel, un contact présumé entre Ulrich Haas, membre de la formation du TAS, et le président de la fédération sénégalaise deux jours avant la décision.

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« Nous prenons acte de la décision du TAS concernant l’appel introduit par la FSF contre la décision de la commission d’appel de la CAF relative à la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 », a déclaré la FRMF dans un communiqué. « Dans ce contexte, la Fédération royale marocaine de football exprime sa surprise et proteste contre l’absence de prise en compte de sa demande visant à tirer les conséquences juridiques nécessaires de pratiques susceptibles de compromettre l’intégrité et la crédibilité de la procédure arbitrale, notamment les échanges confirmés entre l’arbitre allemand Ulrich Haas (qui siégeait au sein de la formation du TAS) et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant que la décision ne soit rendue.

« La FRMF relève également que la décision n’a pas tenu compte de l’approche récemment adoptée par l’International Football Association Board (IFAB) et la FIFA concernant les joueurs qui quittent le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ainsi que les responsabilités et sanctions disciplinaires qui en découlent.

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« En conséquence, la FRMF confirme son intention d’exercer toutes les voies de recours disponibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport. »

Quelle suite pour la bataille juridique autour du trophée ?

Loin de mettre un terme au feuilleton de la CAN 2025, la décision de mardi a déclenché une nouvelle bataille en dehors du terrain, la FRMF se préparant à contester la décision du TAS par toutes les voies de recours disponibles.

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Tout appel portera sur la question de savoir si ces échanges présumés avant la décision ont compromis l’intégrité de la formation arbitrale, ainsi que sur la volonté du Maroc de faire appliquer les récentes directives de la FIFA et de l’IFAB concernant les joueurs quittant le terrain sans autorisation.