L'un des joueurs ayant rejoint les rangs du Real Madrid cet été s'est assuré une place dans le onze de départ de l'entraîneur José Mourinho.

Selon le journal espagnol « AS », Ibrahima Konaté a rejoint les entraînements du Real Madrid dans une situation idéale qui lui ouvre la voie vers une place de titulaire, la Maison Blanche devant entamer sa saison avec seulement trois défenseurs disponibles dans l'équipe première, à la suite des blessures de Militão et d'Asencio.

Les doutes physiques entourant Dean Huijsen, qui a manqué le premier match amical officiel, ouvrent grand la porte à la nouvelle recrue pour débuter les rencontres du championnat espagnol comme titulaire, avec l'ambition de s'affirmer après une participation difficile à la Coupe du monde avec l'équipe de France, durant laquelle il n'a pas trouvé sa place dans le onze de l'entraîneur Didier Deschamps.

Le Real Madrid avait un besoin pressant de renforcer sa ligne défensive, et a saisi une occasion favorable sur le marché des transferts en s'attachant les services de Konaté.

Cette démarche s'inscrit dans une stratégie récurrente de la direction du club de la capitale espagnole, qui repose sur la prise de contact avec les joueurs dont le contrat approche de son terme afin de les convaincre de ne pas prolonger.

Le joueur a rejoint les rangs de l'équipe dans le but de devenir le pilier de la défense madrilène, après avoir réalisé une saison individuelle remarquable avec Liverpool.

La ligne défensive du stade Santiago-Bernabéu a beaucoup souffert la saison dernière sur le plan physique, tandis que le défenseur français a disputé 36 rencontres sur trente-huit journées en Premier League anglaise, ce qui a poussé le club à conclure l'affaire.

Une occasion en or se profile pour le défenseur français, qui a effectué lundi sa première séance d'entraînement en tant que joueur du Real Madrid, dans des conditions sans concurrence en sa faveur.

Les blessures d'Asencio et de Militão laissent deux places vacantes dans le onze de départ pour trois joueurs : Rüdiger, Huijsen et Konaté.

Le défenseur allemand jouit du respect et de la confiance du club, son expérience et l'état de son genou, qui semble en meilleure forme, lui offrant de sérieuses chances de débuter comme titulaire lors du coup d'envoi du championnat, la concurrence pour l'autre poste se réduisant ainsi à un duel entre Huijsen et Konaté.

Le match contre le Ferencváros a marqué la première apparition en match amical officiel de l'ancien joueur de Bournemouth, Huijsen ayant participé pour la première fois de la période de préparation lors de la seconde mi-temps, après son absence contre la Fiorentina en raison d'une fatigue musculaire.

Le joueur a encaissé un but sur lequel il est apparu mal positionné, mais il est ensuite revenu montrer sa maîtrise du ballon, comme cela avait été le cas au début de sa première saison.

Le nouveau défenseur central du Real Madrid arrive d'une superbe saison avec Liverpool, malgré une participation limitée aux matches les moins importants lors de la Coupe du monde, précisément lors du troisième match de la phase de groupes et du match pour les troisième et quatrième places.

Les doutes physiques entourant son coéquipier lui donnent un léger avantage, à condition qu'il acquière rapidement le rythme de la compétition.

L'état de santé constitue une clé décisive pour cette saison, l'effectif de l'équipe madrilène ayant subi la saison dernière jusqu'à 54 blessures, dont une part importante concentrée dans la ligne défensive.

Mendy, le plus touché, s'est contenté de participer à 9 matches seulement, tandis que Rüdiger a manqué en début de saison 9 rencontres de championnat pour se remettre d'une blessure au genou.

Militão a pu commencer la saison, mais il n'a disputé que quatre matches depuis la seizième journée.

Huijsen et Asencio ont été les plus utilisés en défense, avec respectivement 40 et 34 matches, mais ils ont eux aussi été victimes de quelques blessures légères, une hémorragie que le club aspire à stopper avec l'arrivée du défenseur né à Paris.

Konaté, qui a connu des problèmes physiques à une période antérieure de sa carrière, a participé à 51 matches tout au long de la saison dernière, en plus des 41 et 37 rencontres disputées lors des deux saisons précédentes.

L'entraîneur Mourinho s'appuiera sur la garantie physique qui soutient un transfert gratuit conclu par le club après la fin du contrat du joueur.

Ce transfert représente une précieuse opportunité de marché, avec l'arrivée d'un joueur titulaire de l'un des meilleurs clubs du monde, qui débarque à 27 ans pour devenir le leader de la défense madrilène et contribuer au retour sur les podiums.

Le défenseur français a effectué son premier entraînement avec le Real Madrid, trouvant dès son arrivée devant lui une porte quasi ouverte vers le onze de départ.