En marge du choc de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Arsenal (2-2), le sélectionneur allemand a d’abord révélé qu’il irait observer Nicolo Tresoldi à Bruges. « Nico est un garçon formidable, qui a énormément progressé et qui possède encore un très grand potentiel », a déclaré Klopp au micro de DAZN, avant d’évoquer l’autre attaquant allemand actuellement en grande forme : « Niclas Füllkrug marque but sur but en Bundesliga, mais il a 33 ans. Ce n’est pas ma faute. »

Klopp a développé : « Nous avons le présent, le moyen terme et le long terme. Pour le présent, cela peut évidemment fonctionner, à moyen terme aussi, voire à long terme. Nous devons donc voir. » L’âge avancé de Füllkrug n’est toutefois en aucun cas un critère éliminatoire, a-t-il souligné : « Lionel Messi vient encore de disputer une Coupe du monde à, combien avait-il, 39 ou 40 ans. C’est donc possible. Mais je suis d’abord heureux que Niclas soit de retour et joue comme il le fait, car il avait eu des problèmes physiques, quels qu’ils aient été. Et en ce moment, il semble plus frais que jamais. Tout va donc bien. »

Klopp n’a pas précisé si Füllkrug était effectivement envisagé pour la prochaine liste, début novembre. Le bilan de l’attaquant expérimenté plaiderait en tout cas clairement en sa faveur. Depuis son retour au Werder Brême cet été, après deux années catastrophiques à West Ham United et à l’AC Milan, le joueur aux 24 sélections a inscrit sept buts en sept matches officiels et occupe la tête du classement des buteurs de Bundesliga avec Patrick Schick, du Bayer Leverkusen.

Niclas Füllkrug bientôt de retour en sélection allemande ? Les voix se multiplient

Le directeur sportif Rudi Völler avait récemment ouvert publiquement la porte à un retour en sélection allemande. « Au bout du compte, ce sont les performances qui décident, ainsi que le sélectionneur », a-t-il déclaré au quotidien Bild. Füllkrug a porté pour la dernière fois le maillot de l’Allemagne sur le terrain en juin 2025, lors d’une défaite 2-0 contre la France. Depuis, des blessures l’ont freiné à plusieurs reprises, si bien qu’il n’a jamais vraiment réussi à convaincre lors de ses passages en Angleterre et en Italie.

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Lothar Matthäus, recordman des sélections avec l’Allemagne, a lui aussi récemment plaidé pour sa convocation. Parce que Füllkrug « est un bon gars », qu’il « est apprécié » et, surtout, parce qu’« il marque, il inscrit des buts, plus que n’importe qui d’autre. Si ce ne sont pas des arguments… », a-t-il déclaré lors d’un événement organisé par son sponsor Interwetten. Il a souligné qu’il manquait de toute façon actuellement de la concurrence : « Bien sûr, cet avant-centre nous manque. Nous parlons toujours des jeunes joueurs. Mais le seul qui convainc par ses buts et présente des arguments, c’est Niclas Füllkrug. » Kai Havertz, récemment reparti une nouvelle fois blessé, n’est pas à ses yeux un véritable avant-centre, Tim Kleindienst s’est de nouveau blessé au Borussia Mönchengladbach et Nick Woltemade « cherche sa forme. Jürgen Klopp devrait le voir aussi ».

Füllkrug, lui, ne veut toutefois pas entendre parler des débats naissants sur un retour en sélection allemande. « Je trouverais ça bien, et je crois que je suis toujours très respectueux envers les médias, que les médias commencent aussi à me respecter. Et si j’ai dit 44 fois que je ne voulais pas en parler, ce serait bien que nous n’en parlions plus », a-t-il déclaré le week-end dernier.

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Pourquoi Nico Tresoldi ne devrait pas être convoqué

Tresoldi (neuf buts en 13 matches officiels) ne devrait en revanche pas encore être concerné par le prochain rassemblement. Le Germano-Italien a affirmé à plusieurs reprises récemment qu’il ne souhaitait choisir sa fédération qu’après l’Euro Espoirs de l’été prochain. En raison de ses origines, le joueur de 22 ans pourrait jouer aussi bien pour l’Italie que pour l’Allemagne ou l’Argentine. Une participation à la Ligue des nations lui ôterait ce choix.

Klopp a donc laissé entendre sur DAZN qu’il ne voulait pas mettre Tresoldi sous pression. « Le garçon doit prendre cette décision au moment où il peut la prendre. Et cela me va parfaitement », a-t-il déclaré. De manière générale, la sélection nationale ne doit toutefois « courir après personne ». Mais cette remarque ne « visait pas Tresoldi ».