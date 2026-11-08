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La saison difficile de Manuel Neuer s’est poursuivie : victime d’une blessure récurrente au pied, il a également commis une nouvelle erreur flagrante lors de la victoire 2-1 du Bayern Munich contre Mayence. Le gardien expérimenté a dû quitter le terrain avant la mi-temps, suscitant de nouvelles inquiétudes quant à son état physique et à sa forme.

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Neuer passe un après-midi difficile à Mayence

Le Bayern a décroché une victoire 2-1 sur le terrain de Mayence, mais l'attention s'est rapidement portée sur Neuer. Les performances du gardien vétéran font l'objet d'un examen attentif après une nouvelle prestation inquiétante.

À 40 ans et 225 jours, Neuer est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire du Bayern, dépassant Bernd Dreher. Son match historique a toutefois pris fin avant la pause en raison d'une blessure récurrente au pied. Avant de céder sa place prématurément à Jonas Urbig, 23 ans, Neuer a commis une grave erreur d'appréciation. Il a manqué son intervention sur un centre dont Lee Jae-Sung a profité pour marquer, mais le Bayern a été sauvé par un hors-jeu.

Le Bayern s'inquiète de la blessure récurrente au pied de Neuer

Cette blessure préoccupe beaucoup le Bayern, puisque Neuer a récemment manqué quatre matches à cause de ce même problème au pied. Il venait tout juste de faire son retour lors de la victoire de son équipe contre l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, en milieu de semaine. En l'absence de l'entraîneur principal Vincent Kompany, malade, son adjoint Aaron Danks a donné des nouvelles inquiétantes de l'état du gardien.

« Il a de nouveau ressenti quelque chose au pied, a révélé Danks après le coup de sifflet final. Pour le moment, nous n'en savons pas plus, mais ce n'était manifestement pas bon signe. »

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Les statistiques mettent en évidence une nette baisse de forme

La frayeur face à Mayence n'est que la dernière d'une liste grandissante d'erreurs commises par celui qui était autrefois considéré comme le meilleur gardien du monde. Le mois dernier, son erreur contre Augsbourg avait permis à Robin Fellhauer d'inscrire, après seulement huit secondes, le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga.

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Les données d'Opta mettent en évidence une nette baisse de fiabilité chez Neuer. Son erreur contre Augsbourg était sa cinquième ayant entraîné un but lors de ses 17 précédents matches de championnat, soit une tous les 3,4 matches en moyenne. Cela marque un recul considérable par rapport à ses standards habituels. Lors de ses 248 apparitions précédant cette récente série, il n'avait commis que dix erreurs de ce type, soit une tous les 24,8 matches.

Les passes décisives de Kane maintiennent le Bayern en tête

Malgré les inquiétudes concernant Neuer, le Bayern a porté à 31 matches sa série d'invincibilité à l'extérieur en championnat. Harry Kane n'a pas marqué, mais a délivré des passes décisives à Joshua Kimmich et à Lennart Karl, 18 ans. Cette victoire maintient le Bayern en tête de la Bundesliga avec 21 points, devant le Borussia Dortmund à la différence de buts.