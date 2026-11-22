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Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, n’a pas mâché ses mots sur l’arbitrage après la lourde défaite 4-0 contre Liverpool. Le milieu portugais s’est indigné de l’expulsion précoce du jeune défenseur Leny Yoro, affirmant que cette décision avait fondamentalement changé le cours du match à Anfield.

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Fernandes fustige l’arbitrage

Le capitaine de Manchester United affichait sa frustration après la lourde défaite de son équipe dans le Merseyside. Le match a basculé sur une action entre Yoro et Alexander Isak à la huitième minute.

Fernandes a estimé que l’expulsion du défenseur français allait à l’encontre des consignes données aux joueurs par les instances arbitrales. « La décision d’aujourd’hui doit être examinée. Nous avons beaucoup trop de réunions avec les arbitres pour que cela nous arrive encore. La dernière fois, contre Chelsea, on pouvait donner un carton rouge, et c’était probablement aussi un deuxième jaune », a déclaré le capitaine.

« On ne peut pas donner un carton rouge. Ils nous montrent très clairement que, si le joueur n’a pas le contrôle du ballon, ce n’est jamais un carton rouge. Isak pousse le ballon devant lui, et le ballon arrive dans les mains de Senne. Isak n’a pas le contrôle du ballon, il n’a aucune chance de le récupérer. Il met sa jambe devant Leny pour essayer d’en tirer un avantage », a expliqué le milieu de terrain en revenant sur le tournant du match.

La VAR sous le feu des critiques à Anfield

Le joueur phare de Manchester United ne s’est pas arrêté à la décision prise sur le terrain. Il s’en est également pris à l’assistance vidéo à l’arbitrage, mettant en cause l’efficacité de la vérification qui a finalement confirmé la décision initiale de Sam Barrott.

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« Je peux comprendre qu’il tombe, mais ce n’est jamais un carton rouge. Il y a trop d’arbitres sur le terrain et trop d’arbitres à la VAR pour qu’ils prennent autant de temps à examiner l’action et commettent une erreur pareille, qui peut changer le match. Ce n’est pas à cause d’eux que nous avons encaissé le but sur coup franc, mais cette décision change complètement le match », a ajouté Fernandes, estimant manifestement que la technologie avait fait défaut à son équipe.

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Les conséquences de cette décision ont été immédiates : Liverpool a profité de sa supériorité numérique pour inscrire quatre buts sans en encaisser. Pour ses débuts sur le banc de United, Mauricio Pochettino a vu ses plans voler en éclats en quelques minutes. L’entraîneur a soutenu la position de son capitaine, déclarant aux médias que le ballon allait vers le gardien et que l’expulsion était injuste.

Manchester United reste soudé malgré la lourde défaite

Malgré le score et la polémique, Fernandes a affirmé être fier de la résistance affichée par ses coéquipiers dans un contexte difficile. « Tout le monde a fait énormément d’efforts. Le résultat ne le montrera pas et masquera beaucoup de bonnes choses réalisées par l’équipe. Nous nous sommes quand même créé beaucoup d’occasions pour essayer de faire quelque chose dans ce match, même avec un joueur de moins. Tout le monde a beaucoup donné, beaucoup couru. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à éviter deux autres buts en seconde période, mais nous devons maintenant faire le vide, nous tourner vers le prochain match de Ligue des champions et essayer d’en tirer le meilleur résultat possible », a-t-il confié à Match of the Day.

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« L’équipe a fait énormément d’efforts. Nous avons été très courageux. Nous avons parfois perdu le ballon, mais nous essayions de jouer, de faire quelque chose dans ce match, nous n’avions pas peur. Par moments, nous avons peut-être même un peu trop joué et nous avons fini par encaisser des buts, mais je préfère cela, voir mon équipe jouer avec confiance et appliquer les idées que nous voulons mettre en œuvre, plutôt que simplement défendre et avoir peur de tout ce que nous pourrions faire », a souligné le Portugais.

La crise s’aggrave pour les hommes de Pochettino

Les statistiques dressent un sombre tableau pour Manchester United, qui a désormais reçu trois cartons rouges lors de ses quatre derniers matches. L’expulsion de Yoro est sa deuxième de la saison : il manquera donc la réception de Brentford à Old Trafford samedi prochain. Le bilan défensif est tout aussi préoccupant, puisque le club a désormais encaissé 34 buts cette saison, le total le plus élevé parmi les équipes des cinq grands championnats européens.

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« C’est très douloureux, cela fait très mal. C’est un moment difficile pour nous, mais nous sommes les seuls à pouvoir nous sortir de cette situation. On veut obtenir des résultats, mais aujourd’hui, cela n’a pas été possible pour nous. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons analyser et j’ai vu beaucoup de caractère dans cette équipe. Le résultat ne le montrera pas, mais je suis très fier de tous ceux qui sont dans le vestiaire », a conclu le capitaine.