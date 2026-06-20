Ibrahim Afellay estime que Noussair Mazraoui n’a pas toujours bénéficié de la reconnaissance qu’il mérite, comme il l’explique dans son analyse pour la NOS à propos du match de la Coupe du monde entre l’Écosse et le Maroc (0-1). À l’Ajax, il a souvent évolué dans l’ombre de ses coéquipiers.

« Mazraoui, c’est quand même impressionnant. La façon dont il est devenu le joueur qu’il est aujourd’hui », lance Kenneth Perez pour aborder le sujet. Mazraoui était titulaire avec le Maroc, tout comme lors du premier match de la Coupe du monde contre le Brésil.

« Kenneth, tu admettras qu’il n’a jamais vraiment obtenu la reconnaissance qu’il méritait », poursuit Afellay. « À l’Ajax, c’était déjà un joueur de bon niveau. Et aujourd’hui, à Manchester United, c’est un atout très apprécié. »

Le présentateur Sjoerd van Ramshorst objecte que Mazraoui était pourtant « très encensé » à l’Ajax. « Pas toujours », répond Afellay. « Il y avait là-bas Frenkie et Tadic, ce qui le maintenait un peu dans l’ombre. Mais il était déjà très bon à l’époque. »

Malgré tout, Afellay salue la progression fulgurante de Mazraoui ces dernières années : « Quand on entend son entraîneur, Michael Carrick, en parler… Et puis, surtout, on le voit à ses performances sur le terrain. »

« À l’Ajax, j’ai été entraîneur des jeunes pendant un certain temps, et lui, joueur junior ; à l’époque, Mazraoui était le numéro 13 ou 14 de l’équipe A1 », renchérit Pérez. « Il entrait en jeu quand le match n’était pas trop important. Je trouve donc d’autant plus impressionnant de voir un tel joueur faire de tels progrès. Le poste de latéral gauche n’est certes pas le sien, mais la manière dont il s’en acquitte force le respect.

Grâce à sa victoire contre l’Écosse, le Maroc est désormais assuré d’une place en phase à élimination directe. L’équipe du sélectionneur Mohamed Ouahbi disputera son dernier match de groupe contre Haïti, avec l’occasion de terminer en tête du groupe.