Ce joueur qui « se morfondait » en Eredivisie, mais qui vaut désormais plus de 30 millions

Christos Tzolis n'a pas réussi à s'imposer aux Pays-Bas. Le FC Twente a mis fin prématurément au contrat de prêt du joueur grec. Selon Ron Jans, c'était la chose « humaine » à faire. Aujourd'hui, le joueur de 24 ans fait sensation au Club Bruges, et un transfert d'une valeur de quarante millions d'euros est loin d'être inimaginable. Il raconte son histoire à Voetbalzone dans le cadre de la rubrique « Hidden Gems ».

Par : Lars Capiau

Dans la maison familiale de Christos Tzolis, il n’est pas difficile de repérer quelle chambre est la sienne. La seule porte ornée d’un gigantesque logo du PAOK révèle sans équivoque où le Grec passe ses nuits. Tzolis doit faire attention lorsqu’il ouvre la porte de sa chambre, sinon les innombrables médailles, fanions et trophées tomberont tout simplement des étagères encastrées dans le mur.

« C’est mon préféré », déclare Tzolis, alors âgé de dix-neuf ans, dans le documentaire Golden Boy, en saisissant un trophée quelque part. « MVP d’un tournoi junior à Istanbul », peut-on lire sur l’impeachable trophée. « Pourquoi ? Parce que Wesley Sneijder me l’a remis. C’est pour ça que ce trophée est le meilleur. »

Tzolis rayonne de fierté en serrant le trophée de 2014 dans ses mains. Ces nombreux souvenirs tangibles font de sa chambre d’enfant un endroit spécial. Christos Tzolis avait quatre ans lorsqu’il a, tout jeune, fait ses premiers pas sur les terrains grecs. C’était au Doxa Pentalofos, un modeste petit club situé juste à la périphérie de Thessalonique, et à cet âge, il est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais joué pour cette équipe.

Il manque quatre chaises en plastique bleues dans les bancs de touche du terrain principal de Doxa. Il en manque quelques-unes de plus dans les tribunes, et il ne reste presque plus rien de la toiture qui couvrait le côté long – et en fait le seul. Pourtant, Tzolis se sent chez lui ici. « C’est ici que j’ai fait mes premiers pas dans le football », dit-il, rayonnant. « J’ai vécu des moments merveilleux ici. »

Entre quatre et huit ans, il a gambadé sur les pelouses quelque peu fanées de Doxa, jusqu’à ce que le PAOK vienne frapper à sa porte. Tzolis souhaitait-il rejoindre leur centre de formation ? Oui, répondit-il, même s’il y avait un « mais » prudent. « Le PAOK m’a recruté, mais Doxa voulait que je termine la saison avec eux », se souvient l’attaquant dans Het Laatste Nieuws.

« Du coup, le samedi, je jouais d’abord pour le PAOK, puis on partait en voiture pour l’autre match. Il y avait si peu de temps entre les deux que je devais changer de tenue dans la voiture. » Ses années de jeunesse au PAOK restent gravées dans sa mémoire (et dans sa chambre). Il n’oubliera certainement jamais un match amical contre le FC Barcelone. Le PAOK avait reçu une invitation du géant espagnol pour se rendre en Catalogne. Même dix ans plus tard, Tzolis rayonne encore lorsqu’il en parle. « Je m’en souviens comme si c’était hier ! »

« Nous avons joué contre Barcelone et les avons battus 2-1 – une expérience fantastique. Nous y voyions une chance de nous faire un nom, car beaucoup de monde regardait le tournoi. C’est exactement ce qui s’est passé. » Tzolis a marqué un but magnifique et a fait forte impression sur les recruteurs qui étaient présents à La Masia ce jour-là.

« Je ne m’en suis pas rendu compte sur le moment ; je ne l’ai découvert que plus tard. Barcelone était intéressé, mais j’étais très jeune. Finalement, ça n’a pas marché. » Le talent de Tzolis ne fait aucun doute au PAOK – où il a un jour marqué 100 buts en 48 matchs pour l’une des équipes de jeunes.

Les Grecs ont donc été profondément déçus lorsque la famille Tzolis a été contrainte de quitter le pays en raison de la grave crise financière. « Pendant la crise financière, la situation n’était pas rose pour nous sur le plan professionnel », se souvient le père de Tzolis. « C’est pourquoi nous avons décidé de déménager en Allemagne avec toute la famille. »

Tzolis a dû s'adapter à son nouvel environnement, à l'école et à ses nouveaux amis, mais surtout au football. En Allemagne, il a joué à un niveau inférieur à celui auquel il était habitué, dans les équipes de jeunes de clubs peu connus tels que le SV Alemannia et le SC Rosenhöhe. Cependant, le mal du pays s'est fait sentir pour la famille Tzolis, qui a donc décidé de retourner dans son pays d'origine en 2018.

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Là-bas, le PAOK l’a accueilli à bras ouverts et, lors de son premier match junior sur le sol grec, l’attaquant ultra-rapide – qui avait débuté comme arrière droit – a immédiatement inscrit un triplé. Il n’avait pas perdu la main en Allemagne. Il a fait ses débuts en équipe première contre l’Olympiacos et, dès le match suivant, il a marqué son premier but.

Lors des qualifications pour la Ligue des champions, il a consolidé sa place dans le onze de départ en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive contre Besiktas. Après 57 apparitions avec l’équipe première, Tzolis, alors âgé de dix-neuf ans, a pris son envol pour la deuxième fois. Cette fois-ci, sa destination n’était pas l’Allemagne, mais l’Angleterre.

Norwich City était prêt à battre son propre record de transfert pour arracher le talentueux Tzolis au PAOK. Il a coûté onze millions d’euros. Ce fut certainement un échec en Premier League. Des années plus tard, le Grec lui-même n’y prête guère attention. « Que puis-je dire à ce sujet ? Il suffit de regarder mon temps de jeu. Je ne peux m’empêcher d’en rire aujourd’hui. Moins de 800 minutes sur toute une saison. »

« À cinq journées de la fin de la saison, Norwich était déjà mathématiquement relégué. Savez-vous combien de minutes j’ai jouées lors de ces cinq matchs ? Zéro ! Même s’ils avaient payé une fortune pour moi, vous savez. Je reste à ce jour le transfert le plus cher de l’histoire du club. En Angleterre, j’ai appris que le football pouvait aussi être laid. Au PAOK, tout se passait toujours comme je le voulais. »

« C'est une leçon précieuse », déclare Tzolis, qui a été prêté au FC Twente la saison suivante. Ron Jans, alors entraîneur principal à Enschede, était « absolument ravi » de son arrivée. Mais cette joie fut de courte durée. Tzolis souffrait encore d'une blessure au genou et ne parvenait pas à supplanter Virgil Misidjan dans le onze de départ.

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C'était à Jans de décider : le Twente devait-il mettre fin prématurément au prêt ? Oui, estimait l'entraîneur. « Nous avons pesé le pour et le contre et je voyais bien que le garçon se perdait un peu. Il avait été blessé et ses apparitions en tant que remplaçant par la suite étaient également très difficiles. L'aspect humain est important aussi », a déclaré Jans à 1Twente.

Ce sont les années les plus difficiles de sa carrière. Tzolis est toujours joyeux, heureux et sympathique. « C’est juste ma nature. Écoutez, en tant que footballeur, on a une vie fantastique. Mon hobby est mon métier et j’ai réalisé presque tous mes rêves à un jeune âge. » Avant chaque match, Tzolis fait le signe de croix avec ses doigts. Ce n’est pas un hasard si les plus grands héros de Christos sont Jésus et la Vierge Marie.

Un deuxième prêt devait lui permettre de se remettre sur les rails. Tzolis est retourné en Allemagne, cette fois au Fortuna Düsseldorf, club de deuxième division. Avec 22 buts (et 7 passes décisives à la clé), l’ailier gauche s’est imposé comme co-meilleur buteur du championnat. Seul bémol : l’échec cuisant dans la course à la promotion. L’avance de 3-0 contre le VfL Bochum, obtenue en partie grâce à deux passes décisives de Tzolis, a été complètement gâchée lors du match retour.

Naturellement, Fortuna a levé l’option d’achat prévue dans le contrat de prêt de Tzolis, mais le Grec ne correspondait pas aux projets à long terme des Allemands. Trois jours plus tard, il était de retour à Bruges, le Club ayant déboursé 6,5 millions d’euros. Après six mois en Belgique, il était véritablement dans son élément.

Au cours de l'année civile 2025, Tzolis marque 25 buts et délivre 23 passes décisives. Avec ces chiffres incroyables, il se classe juste derrière Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Vangelis Pavlidis et Michael Olise. Les offres supérieures à 30 millions d'euros sont donc directement rejetées par les Bleu et Noir.

« Christos est quelqu’un qui fait ses preuves semaine après semaine », déclare l’ancien entraîneur du Club, Nicky Hayen, qui a depuis quitté le club, à propos de son protégé. « Pas seulement en termes de statistiques ou de ses percées dangereuses. Mais sa mentalité fait également de lui un atout majeur. Il s’intègre très bien dans l’équipe. C’est un professionnel exemplaire avec lequel on a envie de travailler tous les jours. »

Ses parents ne pourraient être plus d’accord. « Il est déterminé et garde les pieds sur terre. C’est un garçon calme qui travaille dur », dit sa mère à propos de son Golden Boy. Elle ajoute aussitôt : « Et c’est un fin gourmet ! » Tzolis ne peut guère le nier.

« L’été dernier, alors que je venais tout juste d’arriver ici, nous sommes partis en stage d’entraînement aux Pays-Bas. Il y avait du tzatziki sur la table tous les soirs. Je crois que j’étais le seul à ne pas en manger. Et tout le monde a éclaté de rire. Depuis, ils ont commencé à m’appeler « Tzatziki ».

La presse belge dresse également un portrait assez juste de « Tzatziki ». « C’est un gars adorable et sympa, mais il aime bien être sous les feux de la rampe. Briller sur le terrain et être reconnu en dehors. » Ainsi, lorsque Tzolis a raté le Soulier d’or en janvier, il était « dévasté ».

« Suis-je déçu ? Oui, je le suis. Parce qu’honnêtement, je ne m’y attendais pas du tout », a déclaré le Grec après qu’Ardon Jashari eut remporté le prix. En Belgique, les journalistes parlent d’une « énorme baisse de forme ». « Depuis qu’il a raté le Soulier d’or, il est en difficulté sur le plan mental. On le voit non seulement dans ses performances, mais aussi sur son visage. »

Mais aujourd’hui, les statistiques et Tzolis sont de nouveau en phase. Avec trois buts et deux passes décisives lors des quatre derniers matchs de championnat – sans oublier un but lors du match de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid –, la période de creux semble bel et bien terminée. Il s’avère que Tzolis n’apprécie vraiment pas les périodes de creux.