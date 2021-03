Ce joueur du Real Madrid qui tranche sur son futur

Plusieurs dossiers traînent sur le bureau de Florentino Perez, mais celui-ci devrait se décanter très vite.

Nacho Fernandez a reconnu que même s'il joue plus de matchs pour le Real Madrid cette saison que la dernière, la nature du football signifie que les choses peuvent changer rapidement.

Le joueur de 31 ans a intensifié ses efforts en l'absence de Sergio Ramos, qui était indisponible assez longtemps pour Madrid après avoir subi une opération au genou mais est revenu depuis, et a formé un partenariat solide avec Raphael Varane à l'arrière.

"Quand j'étais enfant, je disais que j'aurais aimé pouvoir jouer pour le Real Madrid", a déclaré Nacho sur El Transistor. «Maintenant, j'ai joué plus de 200 matchs et je suis très heureux de défendre ce maillot, j'espère pouvoir le faire pendant longtemps."

"Vais-je renouveler mon contrat avec le club ? Quand l'été viendra, je vais m'asseoir avec l'entraîneur et le club et nous prendrons la meilleure décision. Ce serait un rêve de terminer ma carrière au Real Madrid", a tranché Nacho, très clair sur ses envies.

"L'année dernière, j'étais plus hors de l'équipe que dedans, mais le football est un sport assez amusant au final".

Malgré le retour de Ramos, Zinedine Zidane a cherché à garder Nacho dans le onze en jouant avec une défense à trois, alors que ses performances ont été à un niveau si élevé que le patron du Real Madrid pouvait se passer de son capitaine le week-end dernier pour le voyage au Celta Vigo et revenir tout de même avec trois points.

«Je me sens très confiant, installé», a admis Nacho. «Ce fut une très bonne année pour moi personnellement. Sur le terrain, je me sens différent des autres saisons; [j'ai] confiance, et jouer des matchs d'affilée aide beaucoup. Je suis très heureux."

Le Real Madrid affrontera Liverpool lors des 8es de finale de la Ligue des champions, et l'Espagnol se méfie du trident offensif des Reds, composé de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. "Liverpool est une équipe très dangereuse sur le plan offensif, les trois devant sont très bons", a déclaré Nacho.