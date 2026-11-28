Partager Suivez GOAL sur Google

Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, a désigné un nom qui « doit obtenir une place de titulaire dans l'équipe lors du prochain match face à Newcastle United », après la défaite 4-0 des Red Devils contre Brentford à Old Trafford, samedi, lors de la 12e journée de Premier League.

Publicité

United a concédé sa deuxième défaite consécutive en championnat d'Angleterre sur le même score, lors de son premier match à domicile sous la direction de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Sa série sans victoire dans la compétition s'étend désormais à dix matchs.

Les locaux ont pourtant bien entamé la rencontre, mais Callum Wilson a inscrit un doublé en première période, avant que Kristoffer Ajer n'ajoute le troisième but dans les dernières minutes. Kevin Schade a ensuite parachevé le festival dans le temps additionnel, d'un ballon piqué au-dessus du gardien Senne Lammens.

À lire aussi : les débuts de Pochettino ravivent les cauchemars des années 1960 à Manchester United

Cette défaite maintient Manchester United à la 19e place (avant-dernier), avec le risque de glisser au dernier rang à l'issue de la journée si Crystal Palace s'impose face à Hull City, dimanche. Avec peu de temps avant d'affronter Newcastle à St James' Park en milieu de semaine, Ferdinand a appelé Pochettino à titulariser Shea Blacey, après que le jeune joueur a attiré l'attention lors de son entrée en jeu dans les dernières minutes face à Brentford.

Publicité Publicité

« Je pense que personne n'a retiré quoi que ce soit de positif de ce match, à part Shea Lacey probablement. Lacey doit être titulaire maintenant. C'est le seul qui n'a pas accumulé les cicatrices de ces expériences avec l'équipe », a déclaré Ferdinand sur sa chaîne YouTube.

Related Topics

Il a ajouté que Lacey « n'a pas de passé avec l'équipe au cours duquel il se serait fait écraser par toutes sortes d'adversaires en championnat. Quand il est entré sur le terrain, c'était comme s'il disait : je suis libre, donnez-moi le ballon, je veux montrer ce que j'ai. Il doit être titulaire », selon des propos rapportés par le site Metro.

À lire aussi : vidéo, un doublé historique à Old Trafford, la star de Brentford inscrit son nom aux côtés de Salah

Publicité

L'ancien défenseur de United a expliqué que les autres joueurs avaient été marqués par l'enchaînement des mauvais résultats, estimant que l'équipe porte de profondes blessures, alors que Lacey reste épargné par ces expériences. Selon lui, cela en fait un choix pertinent pour donner un nouvel élan à l'équipe.

Ferdinand ne s'est pas limité à l'aspect physique dans ses critiques. Il a aussi évoqué la perte de confiance et le manque de solutions balle au pied, soulignant que les joueurs de United ne semblent pas capables de gérer les fluctuations des matchs et que l'équipe manque d'idées lorsqu'elle a la possession.

Publicité

« Quand nous avons le ballon, on a l'impression qu'il n'y a aucun espace à exploiter. Il devient difficile de percer la défense adverse, et quand l'autre équipe récupère le ballon près de notre surface, ses joueurs sont avancés pour nous presser et nous ne trouvons pas d'espaces où faire des passes », a-t-il déclaré.

À l'inverse, il a souligné que les adversaires trouvent plus facilement le chemin de la défense de United lorsqu'ils récupèrent le ballon près de leur propre zone, ajoutant que l'équipe n'est pas capable de jouer vite et avec intensité suffisamment longtemps et qu'elle manque des qualités physiques requises à différents postes.

Publicité

À lire aussi : un témoignage exceptionnel au parfum de Ballon d'Or, « Salah reprend son trône »