Car avant tout Harry Kane et Michael Olise ont vécu une soirée exceptionnelle. Kane a inscrit un doublé, tandis qu’Olise a même ajouté trois buts à l’écrasante victoire. Pour l’équipe des réseaux sociaux des Unioner, le lien avec les récentes déclarations de Yamal sur le Ballon d’Or sautait donc aux yeux.

« Ce garnement de 19 ans de Barcelone n’aurait-il pas simplement pu garder la bouche fermée ? Kane et Olise sont vraiment en feu aujourd’hui et prouvent qu’ils ont l’étoffe du Ballon d’Or », a écrit l’Union Berlin sur X, avec un clin d’œil.

Toutefois, tous les utilisateurs ne semblaient pas avoir compris le ton ironique du message et ont critiqué le compte de l’Union pour avoir imputé la claque aux propos de la star du Barça. Les Eisernen ne se sont toutefois pas laissé déstabiliser et ont répondu sèchement : « L’humour n’est pas pour tout le monde. »

Même par la suite, le club de la capitale est resté fidèle à son ton humoristique. Dans un autre message, l’Union a précisé qu’après cette lourde défaite, il préférait ne pas s’attirer d’ennuis avec les supporters du FC Barcelone : « S’il vous plaît, que ce tweet fasse un large détour par Barcelone. Je ne suis pas prêt, là, pour des Catalans en colère après ce déplacement. »

Lamine Yamal pique Harry Kane dans le débat autour du Ballon d’Or

À l’origine de cette petite pique sur les réseaux sociaux, il y a les récentes déclarations de Yamal sur le Ballon d’Or. Dans un entretien avec l’ancien professionnel Jorge Valdano pour Movistar Plus , la star du Barça a clairement fait comprendre qu’elle se considérait elle-même parmi les favoris pour la récompense, avec une pique en direction de Kane : « Je pense que le Ballon d’Or doit revenir au meilleur joueur du monde, point final », a expliqué Yamal, en soulignant que le seul nombre de buts marqués ne devait pas décider du vainqueur.

Yamal fait ainsi clairement référence à Kane. L’Anglais a inscrit 73 buts officiels la saison dernière et s’est adjugé le Soulier d’or. Lors de l’exercice en cours aussi, l’attaquant du Bayern a appuyé de manière impressionnante ses ambitions : face à l’Union, Kane a inscrit ses 100e et 101e buts en Bundesliga, établissant ainsi un nouveau record.

Outre Kane et Yamal, Olise fait lui aussi partie des joueurs cités dans la course au Ballon d’Or.