Ce gardien de but de la Coupe du monde est pressenti pour devenir le nouveau numéro un du Feyenoord

Selon plusieurs médias de son pays natal, le Mexique, le Feyenoord suit de près l'évolution de la situation concernant Raúl Rangel (Chivas). Il est pratiquement certain que le club populaire de Rotterdam va recruter un nouveau gardien de but cet été.

À l'issue de cette saison, Justin Bijlow partira définitivement pour Gênes. Le gardien remplaçant Steven Benda arrive en fin de contrat, tandis que Timon Wellenreuther, Liam Bossin et Mannou Berger entament tous leur dernière année de contrat.

Il ne fait donc aucun doute que Feyenoord est à la recherche d'un nouveau gardien. Le nom de Rangel, âgé de 26 ans, figurerait en tout cas sur la liste des joueurs à suivre au stade De Kuip.

Mesurant 1,90 mètre, Rangel est actuellement le gardien titulaire de l'équipe nationale mexicaine. Il compte onze sélections à son actif.

Rangel, dont la valeur est estimée à 6 millions d'euros selon Transfermarkt, est sous contrat avec son club, les Chivas, jusqu'à la mi-2028. Le Feyenoord devra donc mettre la main à la poche.

Les Rotterdamois n'ont pas encore fait de tentative sérieuse pour recruter Rangel, mais cela pourrait changer dans les prochains temps.

Feyenoord ne devrait peut-être pas attendre trop longtemps, car Rangel a de grandes chances d'être sélectionné pour la Coupe du monde. Avec les Chivas, il a réalisé 34 clean sheets en 100 matchs.