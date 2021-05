Ce coup très dur qui va sceller le destin de la Super League

5.2 milliards d'euros, c'est la somme qui va porter le coup final qui va sceller le destin de la Super League.

La Premier League a conclu un accord pour prolonger son contrat de diffusion avec Sky Sports, BT Sport et Amazon Prime jusqu'en 2025.

Pour s'assurer le soutien du gouvernement britannique, la Premier League a accepté d'investir 116 millions d'euros par saison dans la division inférieure et le football amateur.

Selon le Daily Mail, les trois diffuseurs ont accepté de payer 5,2 milliards d'euros sur les trois prochaines campagnes.

"Tout au long de cette année difficile, la Premier League et les diffuseurs ont tous travaillé ensemble pour trouver des solutions proactives afin de garantir à la Premier League et aux ligues inférieures un moyen sûr de sortir de la pandémie", a déclaré le PDG de BT Sport, Marc Allera.

"Ce renouvellement de principe de nos droits de diffusion est formidable pour nos téléspectateurs, mais contribue également à apporter un soutien vital à la communauté du football au sens large qui s'appuie sur la Premier League."

C'est une énorme injection d'argent pour les clubs de Premier League, dont six avaient initialement accepté de rejoindre le projet de la Super League européenne à la recherche de plus de revenus, mais se sont depuis retirés après la réaction des fans, du gouvernement britannique et de l'UEFA.

Pour rappel, en Italie, la Juventus a été avertie que le fait de ne pas se retirer de la proposition tant décriée de la Super League les empêchera de jouer en Serie A la saison prochaine. Un projet de scission européenne qui avait fait l'objet de spéculations depuis un certain temps s'est avéré être un échec désastreux lorsque les plans mis en œuvre par les 12 superpuissances européennes sont tombés à l'eau, ces derniers devants rapidement faire machine arrière.