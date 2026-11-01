Tout semblait sorti d’un conte de fées, à l’automne 2025. Soudain, Lennart Karl était là, du haut de ses 17 ans et de son 1,68 mètre. Avec son insouciance juvénile, ses dribbles raffinés et ses buts de rêve, Karl s’est imposé dans l’équipe première du Bayern Munich à une vitesse rarement vue pour un talent issu du centre de formation du club. Tout semblait parfait.

Un an plus tard, la magie s’est dissipée. Après des problèmes de blessures au printemps et une Coupe du monde manquée durant l’été, Karl cherche à retrouver sa meilleure forme depuis le début de la saison. Il ne compte jusqu’ici que trois contributions décisives en douze apparitions, même si la tendance est récemment repartie légèrement à la hausse.

De telles fluctuations sont normales dans le développement d’un adolescent. Pourtant, un débat désormais indigne autour de sa personne s’est récemment enflammé, atteignant provisoirement son paroxysme précisément le jour du choc contre le Borussia Dortmund (2-2).

Uli Hoeness et Max Eberl ont critiqué Lennart Karl

Tout d’abord, Karl n’est pas seulement un footballeur extrêmement talentueux : c’est aussi une personnalité extravertie. Son club préféré ? Le Real Madrid. Tout a commencé par cette déclaration, au début de l’année. Puis il y a eu une tenue rose, des célébrations de buts provocatrices, des séries de passements de jambes, une présence permanente sur les réseaux sociaux, souvent remarquée et glamour, aux côtés de sa petite amie influenceuse Zoe Käppele. Tout cela reste légitime. Il en a le droit. Mais il doit aussi s’attendre à ce que ce mélange clivant se retourne contre lui dans les périodes difficiles sur le plan sportif.

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Nous en sommes depuis longtemps à ce stade. Ce qui a sans doute surpris Karl, c’est l’identité de l’auteur des critiques et leur virulence. Uli Hoeness, président d’honneur du club, l’a critiqué publiquement. Dans un entretien accordé au Welt am Sonntag il y a une semaine, Hoeness a réclamé davantage d’« humilité » de la part de Karl et davantage de « pression » sur lui, tout en annonçant une « discussion sérieuse » avec le joueur. On peut se demander si c’est la bonne manière de traiter le plus grand talent du club depuis longtemps. En principe, mieux vaut tout simplement mener une telle « discussion sérieuse » en interne plutôt que de l’annoncer publiquement. À ce stade et à son âge, Karl mérite davantage de soutien de la part de son propre club.

Compte tenu de ses prestations correctes contre le SC Fribourg et le 1. FC Magdebourg, les récentes critiques du directeur sportif Max Eberl, qui avait jusque-là toujours défendu Karl avec véhémence, ont paru presque plus surprenantes encore que les propos de Hoeness. Après le match contre Magdebourg, Eberl a estimé qu’il traversait un « creux » sur le plan sportif et avait commis « un ou deux faux pas ». On peut apprécier ou non le comportement de Karl en dehors du terrain. Les adolescents pencheront sans doute plutôt pour la première option. La seconde correspond davantage aux personnes nées à une époque où « Karl » servait avant tout de prénom, comme Hoeness ou Eberl. Une chose est sûre, cependant : Karl n’a jusqu’ici commis aucun « faux pas » sérieux.

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Consultant télé ou agent ? Michael Ballack doit choisir

Il était donc tout à fait légitime que son agent le défende publiquement face aux critiques. Sur le fond, Michael Ballack a opposé des arguments tout à fait cohérents aux déclarations d’Eberl et de Hoeness avant le choc. Le problème, c’est qu’il l’a fait dans le cadre de son autre activité, en tant que consultant télé pour DAZN. Le rôle d’un consultant télé est de proposer des analyses et de formuler des opinions sans parti pris. Aujourd’hui, ces consultants disposent d’une audience considérable. Le rôle d’un agent, en revanche, est de toujours présenter ses clients sous le meilleur jour. Cumuler les deux fonctions entraîne inévitablement un conflit d’intérêts.

Ballack occupe actuellement une double fonction intenable. Elle laissait déjà un goût amer depuis l’éclosion de Karl, il y a un an, mais elle n’est désormais plus tolérable. Elle est indéfendable vis-à-vis des téléspectateurs, qui sont en droit d’attendre de la neutralité de la part d’un consultant télé. Elle l’est aussi vis-à-vis des « adversaires » de Karl, quels qu’ils soient : dirigeants qui le critiquent ou coéquipiers avec lesquels il est en concurrence pour du temps de jeu. Eux aussi méritent de la neutralité. Pour préserver sa crédibilité, Ballack doit choisir : consultant télé ou agent de Karl (le choix ne devrait pas être difficile pour lui).

Ce samedi, il est en outre apparu clairement que la double fonction de Ballack suscite aussi la perplexité au Bayern Munich. Interrogé sur la réponse de Ballack, Eberl a adressé un regard narquois aux journalistes avant de lancer, non sans sous-entendu : « A-t-il dit cela en tant que consultant de DAZN ou en tant qu’agent du joueur ? Je n’en suis pas tout à fait sûr. » Bien qu’Eberl se soit retrouvé dans une position délicate sur le fond à cause de ses propos, effectivement inutiles, sur Karl, la double fonction contestable de Ballack lui a permis de s’en tirer assez facilement.

Et Karl, lui ? Il n’a rien dit après avoir manqué, sur le terrain, l’occasion de reléguer tous ces débats au second plan. Entré en jeu, il a eu une occasion de tirer très tard dans le temps additionnel, mais n’a trouvé que la barre transversale au lieu d’offrir la victoire contre Dortmund. Il devrait toutefois bénéficier de nombreuses occasions de faire ses preuves sur le plan sportif dans un avenir proche, en raison de la vague de blessures au Bayern Munich.