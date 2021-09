Ce club dans lequel aimerait jouer Hakimi, selon Antonio Conte

Né à Madrid et formé au Real, Hakimi rêve de faire un jour son retour chez les Merengue.

Un but et deux passes en six matches, Achraf Hakimi est certainement la recrue estivale du PSG qui s’est le mieux intégrée depuis son arrivée.

Recruté contre soixante millions d’euros à l’Inter Milan, le latéral droit marocain est venu combler l’un des points faibles du club parisien ces dernières années.

Avec Hakimi, le PSG s’est offert un formidable contre-attaquant qui reste malgré tout encore perfectible en phase défensive, comme l’a prouvé le match de Ligue des Champions contre Bruges.

Néanmoins, à 22 ans, il est considéré comme le présent et le futur à son poste. Une ascension qui porte notamment la marque d’Antonio Conte, qui l’a eu sous ses ordres à Milan.

"Il est maintenant dans l’une des équipes les plus fortes du monde. Il peut devenir un crack. Il s’est amélioré dans les phases défensives et dans la dernière passe", observe celui qui a coaché l’international marocain la saison dernière.

Arrivé au PSG pour tenter de gagner la Ligue des Champions, après avoir décroché la Serie A avec l’Inter Milan la saison dernière, Achraf Hakimi a tout l’avenir devant lui pour devenir LA référence à son poste.

Néanmoins, le natif de Madrid n’a qu’un seul rêve : pouvoir porter la tunique du Real Madrid. Il l’a déjà fait puisqu’il a été formé chez les Merengue et y a décroché une première C1 mais le Parisien n’a jamais réussi à s’y imposer (17 matches), étant obligé de se faire prêter pendant deux saisons au Borussia Dortmund.

"Le rêve d’Hakimi est de revenir jouer au Real Madrid", a assuré Conte, nouveau consultant pour la Sky.

Ayant signé jusqu’en 2026 avec le PSG, Hakimi ne devrait pas quitter les rangs parisiens si rapidement. De quoi lui permettre de recroiser la route du Real Madrid, comme la saison dernière avec l’Inter. Pas forcément un bon souvenir.

"Il a subi ces deux matchs. Je me souviens de l’erreur qu’il a commise à Valdebebas (le stade où le Real disputait ses matchs à l'époque en raison de la situation sanitaire, ndlr), mais à partir de ce moment-là, il a beaucoup travaillé. Il avait besoin de passer, il l'a accepté avec sérénité et le désir d’apprendre."