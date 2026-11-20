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Ismaila Sarr, joueur clé de Crystal Palace, est revenu sur le feuilleton du mercato estival qui a failli le conduire de Selhurst Park à Anfield. L’international sénégalais reste essentiel au projet de Crystal Palace et se concentre désormais sur son retour au meilleur niveau sous la direction du nouvel entraîneur Thomas Frank.

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Sarr tourne la page de l’approche de Liverpool

Revenant sur l’intérêt de Liverpool vers la fin du mercato estival , Sarr a reconnu que la perspective de rejoindre un club aussi prestigieux comptait beaucoup. Crystal Palace a finalement repoussé l’approche de Liverpool pour l’international sénégalais, auteur d’une saison exceptionnelle l’an dernier avec 21 buts en 45 matches toutes compétitions confondues, tandis que son club remportait la Ligue Conférence.

Liverpool a finalement décidé de conserver Cody Gakpo malgré l’intérêt de Manchester City. Dans un entretien exclusif accordé à BBC Sport, le joueur de 28 ans, nommé pour le titre de joueur africain de l’année, a expliqué son état d’esprit à cette période. « Liverpool est l’un des plus grands clubs du football mondial et, quand un club comme celui-là s’intéresse à vous, bien sûr que vous prenez cela au sérieux », a déclaré Sarr.

« Je ne pense pas qu’un joueur puisse rester indifférent à ce genre d’occasion. C’était une possibilité intéressante et, naturellement, j’ai réfléchi à ce que cela pourrait signifier pour ma carrière », a ajouté Sarr. L’ailier s’est toutefois empressé de souligner que son engagement envers Crystal Palace restait total. « Aujourd’hui, ce chapitre est derrière moi. J’ai toujours pensé qu’on ne pouvait pas avancer si l’on regardait constamment dans le rétroviseur. Je suis un joueur de Crystal Palace, je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et je me concentre sur mon retour sur le terrain pour aider l’équipe. »

Une nouvelle ère sous Thomas Frank

Le retour en forme de Sarr coïncide avec un changement majeur sur le banc de Selhurst Park. Crystal Palace a connu un début de saison difficile et occupe la dernière place de Premier League avec seulement sept points après ses 10 premiers matches. Après le passage décevant de Pierre Sage, le club a rapidement nommé Frank, ancien entraîneur de Brentford et de Tottenham. Sarr, qui n’a disputé que deux matches en entrant en jeu durant le bref passage de Sage, voit dans ce changement d’entraîneur un tournant essentiel pour un effectif qui peine à retrouver le niveau de sa précédente réussite européenne.

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Sarr espère que l’approche tactique de Frank donnera à l’équipe l’impulsion nécessaire pour remonter au classement de Premier League. « Bien sûr, c’est un moment difficile pour tout le monde au club », a reconnu Sarr en évoquant la forme actuelle de l’équipe. « Après tout ce que nous avons accompli la saison dernière, personne ne s’attendait à nous voir dans cette situation. Mais je connais la qualité de cet effectif. Nous avons de très bons joueurs, un groupe solide et la capacité de redresser la situation. L’arrivée de Thomas Frank est l’occasion de prendre un nouveau départ, avec une énergie nouvelle et une approche différente. »

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Discussions contractuelles et retour de blessure

Alors que Sarr poursuit sa remise en forme après une blessure à l’aine, son avenir à long terme au club fait déjà l’objet de discussions. Bien que son contrat coure jusqu’en 2029, les dirigeants de Crystal Palace seraient en pourparlers pour proposer à l’international sénégalais de meilleures conditions, à la hauteur de son statut parmi les attaquants d’élite du championnat. Sarr a confirmé que des négociations avaient lieu, mais préfère pour l’instant ne pas en dévoiler les détails.

« Oui, il y a eu des discussions avec le club. Pour l’instant, je préfère que ces échanges restent privés et me concentrer sur le football », a-t-il déclaré. L’attaquant veut rendre aux supporters et aux dirigeants la confiance qu’ils lui ont témoignée, notamment après une saison durant laquelle il a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues. « Nous devons tous prendre nos responsabilités, travailler ensemble et nous battre pour chaque point. Je suis convaincu que nous pouvons surmonter cette période difficile et atteindre nos objectifs cette saison », a conclu Sarr.

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Distinctions individuelles et réussite internationale

La cote de Sarr n’a jamais été aussi élevée, comme en témoigne sa présence parmi les 10 finalistes du prix du joueur africain de l’année. La cérémonie, prévue le 7 décembre à Lagos, vient couronner une année remarquable au cours de laquelle il a été élu joueur de la saison en Ligue Conférence . Ses neuf buts dans cette compétition ont joué un rôle décisif dans la conquête du premier trophée européen majeur de l’histoire de Crystal Palace. Cette performance lui a également valu les prix de joueur de l’année décernés par les supporters et par les joueurs du club.

Ses performances se sont aussi illustrées sur la scène internationale : Sarr a joué un rôle clé pour le Sénégal lors de la Coupe du monde 2026, où il a inscrit quatre buts. L’attaquant avait également participé, en janvier, à la finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations contre le Maroc, dont la victoire avait initialement été annulée en mars après que les joueurs sénégalais eurent quitté le terrain sans l’autorisation de l’arbitre. Le Sénégal a depuis saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour tenter de récupérer le titre, mais Sarr reste fier de la performance de son équipe, affirmant qu’ils « sont devenus champions d’Afrique sur le terrain ».