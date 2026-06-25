Le ballon officiel de la Coupe du monde 2026, nommé « Trionda », suscite toujours autant de débats chez les gardiens de but et les spécialistes. Certains observateurs estiment qu’il rend certains tirs plus ardus à repousser.

Adidas, qui conçoit le ballon et fournit officiellement les sphères du Mondial depuis 1970, assure pourtant qu’il intègre les dernières technologies pour garantir une « stabilité parfaite en vol », ainsi que des reliefs conçus pour optimiser l’adhérence par temps de pluie.

Un reportage de la chaîne française « RMC » a mis en lumière ces critiques grandissantes, rappelant que l’ancien gardien anglais Joe Hart, auteur de 75 sélections, avait été l’un des premiers à s’exprimer sur le sujet lors de son passage sur la BBC, après la frappe de Kylian Mbappé contre l’Irak (victoire 3-0), après un tir puissant et imprévisible qui a surpris le gardien Ahmed Basil.

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Hart a déclaré : « Je vois ce genre de but très souvent dans ce tournoi, au point que tout ne peut pas aller pour le mieux. »

Il a ajouté : « Au plus haut niveau, combien de fois voit-on le ballon franchir la ligne après avoir été touché par le gardien ? C’est très rare, car ils sont excellents. Dès qu’ils interceptent le ballon, ils le repoussent. Or, dans ce tournoi, les gardiens le touchent sans réussir à l’empêcher d’entrer. Il y a donc un problème. »

Le gardien danois Kasper Schmeichel partage cet avis : « Ils fabriquent des ballons pour marquer des buts. Sa particularité, c’est d’être composé de seulement quatre panneaux. Si l’on y ajoute les différentes conditions météorologiques et la densité de l’air, le ballon rencontre moins de résistance, ce qui signifie qu’il tourne moins, mais aussi qu’il me semble plus rapide d’une fraction de seconde. »

« Un ballon différent »

Christophe Lollichon, ancien coach des gardiens de Chelsea, confirme que ce ballon a un comportement atypique.

« Regardez Luca Zidane, Pickford sur le premier but de la Croatie contre l’Angleterre, ou encore Édouard Mendy face à Mbappé… La vitesse de cette balle n’est pas la même que celle des autres », a-t-il expliqué sur RMC.

Évoquant le but concédé par le gardien français Mike Maignan face au Sénégal, il a ajouté : « Le ballon ralentit au départ, puis accélère dans la seconde partie de sa trajectoire… Pour le but de Maignan, je comprends qu’il se soit jeté sur sa droite alors que le ballon est parti sur sa gauche… Ce n’est vraiment pas facile. »

De son côté, le journal français L’Équipe précise que le ballon a subi plus de 300 tests en laboratoire avant d’être homologué. Une étude publiée en mars souligne également que sa surface présente un degré de rugosité supérieur à celui des ballons précédents, ce qui, selon le fabricant, améliore ses performances et sa stabilité en vol.