CDM féminine - Stéphanie Frappart arbitrera la finale dimanche soir

La seule arbitre française de la Coupe du Monde féminine sera au sifflet dimanche soir, lors de la finale opposant les Etats-Unis aux Pays-Bas.

Le 28 avril dernier, en marge de la rencontre opposant l' et le Racing Club de , Stéphanie Frappart était tout simplement devenue la première femme à arbitrer un match de . Non sans une certaine réussite qui plus est.

"J'étais attendue, j'ai montré que j'avais les compétences et les capacités pour être là ce soir. C'est une bonne première pour moi. J'ai fait une bonne entrée en matière, les joueurs ont bien accepté mon arbitrage, l'essentiel était là aujourd'hui. Je me suis mis dans ma bulle, j'ai préparé physiquement, techniquement, comme d'habitude, je n'ai rien changé. Cela a beaucoup fait parler, en dehors du foot aussi, mais pour moi, c'était un match comme un autre", avait alors déclaré celle qui arbitrera de nouveau en lors de la saison 2019-2020.

"C'est une grande fierté d'être désignée pour ce match"

Attendue, Stéphanie Frappart le sera aussi dimanche soir (21h00), elle qui aura la lourde tâche d'arbitrer la finale de la Coupe du Monde féminine opposant les Etats-Unis aux , à . Néanmoins, la principale intéressée ne vit pas cela comme une pression, mais bel et bien comme une récompense, un aboutissement. "C'est une grande fierté d'être désignée pour ce match, car je représente l'ensemble des arbitres de cette . C'est une grande reconnaissance. C'est une émotion indescriptible parce qu'on travaille toutes depuis des années pour en arriver là, un peu comme les joueuses", a en effet déclaré Stéphanie Frapprt, dans un entretien publié sur le site internet de la FIFA, ce samedi.

De plus, l'arbitre s'est aussi confiée sur l'utilisation de la VAR, très discutée depuis le début de la compétition. "La VAR a eu un effet positif sur cette Coupe du monde. On a travaillé depuis un an pour appliquer ce système. C'est un bel outil pour nous. Nous sommes là pour arbitrer, prendre des décisions sur le terrain et la VAR est comme un parachute pour nous en cas de doute ou d'erreur, et nous permet de prendre la bonne décision au final", a avancé la seule arbitre française du tournoi, à qui l'on souhaite donc de ne pas avoir besoin de faire appel à la VAR dimanche soir.