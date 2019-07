CDM féminine - Karen Carney va prendre sa retraite après la petite finale contre la Suède

Sélectionnée à 143 reprises avec l'Angleterre, la joueuse de Chelsea va jouer son ultime match samedi avec la rencontre pour la 3e place.

Avant d'affronter la ce samedi à Nice pour la petite finale de la féminine en , Karen Carney a annoncé qu'elle raccrocherait les crampons en tant que joueuse. À 31 ans, l'attaquante de a décidé de s'arrêter pour se consacrer à d'autres projets.

The wizard on the wing @karenjcarney will retire from football after this tournament. What a career. What a legend. You'll be missed, Kaz! pic.twitter.com/QgKrfD2crV

— Lionesses (@Lionesses) 5 juillet 2019

Avec 143 sélections au compteur et une première apparition en 2015 sous le maillot des Lionesses, elle a participé à la progression de cette sélection au niveau international, avec notamment trois quarts de finale en Coupe du monde (2007, 2011 et 2019) mais aussi une finale d'Euro (2017).

Sur le site de la Fédération Anglaise (FA), elle a tenu à raconter sa fierté et sa satisfaction à travers tous ces grands moments vécus. "Je suis incroyablement fière d'avoir accompli autant de choses dans le jeu, mais le moment est bien choisi pour prendre sa retraite."



"Avoir joué pour l' était mon ultime ambition. Représenter l'équipe britannique à des Jeux Olympiques à domicile (2012) était au-delà de mes rêves les plus fous que j'avais à mes débuts. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible de la part de ma famille et de mes amis, tous ceux pour qui j'ai joué et avec qui j'ai travaillé et, bien sûr, l'équipe et le staff anglais. Je leur dois tout ce que j'ai."