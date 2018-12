CDM 2022 - Les Fédérations favorables à un Mondial à 48

Présent en conférence de presse ce jeudi à Doha, Gianni Infantino a affirmé avoir le soutien des Fédérations pour un Mondial à 48 dès 2022.

"La Coupe du monde à 48 dès 2022 ? C'est une possibilité. On est en train d'étudier la faisabilité. Ce n'est pas simple. Mais si c'est faisable, et qu'on a toutes les infrastructures, on prendra une décision. On pourait s'imaginer que quelques matches se joueraient dans des pays limitrophes au Qatar. Pourquoi pas rêver... Si c'est possible, on jouera une belle Coupe du monde à 48. Et si ce n'est pas possible, on jouera aussi une belle Coupe du monde à 32", faisait savoir le président de la FIFA, Gianni Infantino, le 9 décembre dernier.

"Nous n'avons rien décidé de concret pour le moment"

Ce jeudi, ce dernier est même allé plus loin, assurant que les Fédérations étaient favorables à une Coupe du monde à 48 dès 2022. "Jusque-là, une majorité est en faveur car 16 équipes de plus qui participent, cela ne signifie pas seulement 16 équipes de plus avec la fièvre du Mondial, mais aussi 16 équipes de plus en droit de rêver", a ainsi déclaré le président de la FIFA, lors d'une conférence de presse organisée à Doha.

"Est-ce faisable ou non, c'est la question ? Nous discutons de tout, mais nous n'avons rien décidé de concret pour le moment", a ensuite ajouté le dirigeant italo-suisse, sachant que les contraintes sont nombreuses pour que ce schéma soit applicable dès le prochain Mondial. Néanmoins, ces propos confirment que l'idée a largement fait son chemin, et ce malgré de nombreuses protestations.