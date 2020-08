Cayzac : "Paris a franchi un palier"

L'ancien président du PSG est déçu par le résultat de la finale mais pense que le champion de France en titre est désormais un grand d'Europe.

Le a manqué une occasion en or de remporter la . Opposé au en finale de la compétition à Lisbonne ce dimanche soir, le club de la capitale n'a pas été en mesure de l'emporter et, symbole du destin, a été puni par un de ses anciens joueurs : Kingsley Coman. L'ailier formé au Paris Saint-Germain a inscrit le seul but de la partie, de la tête, en seconde période, scellant le sort du PSG.

Pourtant, face à l'ogre bavarois, les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas démérité, loin de là, et auraient même pu prendre l'avantage au tableau d'affichage en première période avec un face à face de Neymar, ou encore une frappe trop écrasée de Kylian Mbappé. Finalement, le PSG devra se contenter d'une finale de C1 et retentera sa chance dès la saison prochaine. Mais pour Alain Cayzac, ancien président du club, le PSG est désormais un grand d'Europe.

"Viser le dernier carré chaque année"

"Je suis forcément déçu mais c'est une victoire assez logique du Bayern. Les Allemands ont gagné aux points. Ce n'est pas un scandale. Bien sûr, le PSG aurait pu marquer mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à dire. Neymar et Mbappé n'ont pas joué à 100 %. Neymar avait toujours deux ou trois adversaires sur le dos et Mbappé revenait de blessure et ça se voyait. C'était difficile dans ces conditions mais ce n'est pas la finale que je retiens. Le club a franchi un palier en arrivant à ce stade de la compétition", a analysé l'ancien président du PSG dans les colonnes de Le Parisien.

"Ce que le PSG doit améliorer ? Il y a encore un peu de boulot mais on a vu de belles choses. On disait que l'attaque était bonne. La défense tient le choc aussi. Elle est solide. Kimpembe a été formidable et les milieux Herrera et Paredes sont très forts. Et surtout, il y a cet état d'esprit, cette joie de jouer ensemble. Maintenant, le club doit viser le dernier carré à chaque Ligue des champions, c'est devenu un très grand d'Europe", a ajouté Alain Cayzac.

Enfin, l'ancien président du Paris Saint-Germain a donné son avis sur le Final 8 se jouant à huis-clos, et avec la fausse ambiance audible à la télévision, il a avoué qu'il n'a pas été choqué par l'absence de public lors de ces rencontres : "Je dois dire que j'ai oublié qu'il n'y avait pas de spectateurs. J'étais dans le match et je le vivais aussi intensément qu'en temps normal. Bon, le résultat est décevant. Il n'y aura pas de petite coupe de champagne".