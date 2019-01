Cavani, Tuchel, André, Grenier, Kimpembe... : les réactions après PSG-Rennes

Les réactions des différents acteurs après le large succès du PSG face à Rennes (4-1).

Edinson Cavani ( Canal Plus) : "Je pense qu’ils ont fait mieux que nous la première mi-temps, c’est bien car on doit bien regarder tactiquement. Je pense qu’en seconde période, on a fait un très bon match sur le plan tactique, c’est pour ça qu’on a gagné.

Toutes les équipes ne jouent pas de la même façon alors c’est bien de changer de système pour trouver la dynamique de jeu, c’est ce que l’on a fait je pense lors de la deuxième période.

Sans Neymar : "Je pense que l’équipe va prendre le rythme. On travaille ensemble pour ça, pour être prêt. On n’aura pas toute la saison les même joueurs, on aura besoin de tous. C’est bien que l’équipe marche comme ça."

Thomas Tuchel (Canal Plus) : "Oui, c'était évident que c'était une première mi-temps très compliquée pour nous car Rennes a joué de façon très courageuse, avec beaucoup de confiance et de qualité, mais d'un autre côté, j'avais l'impression que mon équipe n'était pas prête pour ce match parce qu'on a manqué d'intensité, de mentalité, de qualité. On a perdu beaucoup de ballons dans notre camp, des ballons faciles, c'était notre pire première mi-temps mais la deuxième était complètement différente, on était très resserrés, plus agressifs et nous avons marqué notre but après une récupération très haute, une grande différence. On a fermé les espaces car ce n'était pas possible de jouer, jouer jouer. Pour moi, cétait la grande différence."

"Pour Ney, oui, ça va être super difficile, on fait tout mais comme j'ai expliqué hier, c'est trop tôt pour parler d'une date de retour, on doit attendre la première semaine qui est très importante. On doit attendre la réaction pour le traitement et les soins puis on pourra dire de façon plus précise. Mais cela va être très difficile qu'il joue avec nous contre Manchester, ce n'est pas un secret."

"Pour Paredes, je dois dire honnêtement que je l'attends depuis quelques jours et il n'est pas là. J'ai cherché dans le centre d'entraînement, je l'ai cherché dans le vestiaire, dans la salle du kiné et avec les gardiens mais il n'est pas là. J'attends depuis quelques jours et on en rigole mais, normalement, on doit en pleurer..."

Benjamin André (Canal Plus) : "Eux ont accéléré en deuxième mi-temps. Ce qui est dommage c’est de se faire contrer au Parc. On a fait des cadeaux, en plus on se fait contrer. On a cru qu’on aurait pu faire un peu plus, qu’il y avait une possibilité et on a laissé trop d’espaces. Et il ne leur faut pas 500 occasions. On a ouvert les espaces. Au Parc se faire contrer, c’est difficile. On aurait dû être un peu plus prudent. Mais on va travailler, il y a eu des bonnes choses dans le jeu. En première mi-temps, on les a bousculé. Il faut retenir les bonnes choses », a déclaré Benjamin André à l’issue de la rencontre."

Clément Grenier (zone mixte) : "On a pris le premier but mais on est revenu dans le match, on a pu les mettre en difficulté. On voyait qu'ils étaient pas très bien en première mi-temps, on a essayé d'en profiter. En deuxième, on fait des erreurs dont la mienne qui nous coûte très cher. C'est comme ça, il faut assumer. C'est cruel, c'est le football. C'est de ma faute, je la prends pour moi, c'est ce que j'ai dit dans le vestiaire.

Je ne pense pas qu'ils aient eu tant d'occasions sur la totalité du match. La première mi-temps, on était à notre réel niveau. Il faut continuer comme ça même si en deuxième on a pêché par nos erreurs individuelles et notre état physique. Ce n'est jamais évident de venir au Parc prendre des points même si on en avait l'ambition."

Mehdi Zeffane (zone mixte) : "On était très content de nous en rentrant à la mi-temps, on a logiquement égalisé je pense. Paris était un peu moins bien. On a su les gêner sur les relances en se projetant vers l'avant. Le deuxième et le troisième but, ça a fait mal, car coup sur coup. On va retenir le positif, on a une double confrontation en Coupe d'Europe qui arrive très vite. On va se servir de ça dès le week-end prochain contre Amiens.

Oui bien sûr on peut s'en prendre à nous-mêmes, on a offert des buts mais ça va nous servir pour les matches qui arrivent."

Damien Da Silva (zone mixte) : "Vu la première mi-temps, c'est sévère, moins avec la deuxième car on fait des erreurs. Pendant 60 minutes on a rivalisé et après c'était compliqué quand on prend deux buts comme ça d'affilée. Moralement ça a été dur. On y croyait dès le début du match, on a bien montré cela en première période. Le PSG est une grosse équipe et on savait qu'ils ne voulaient pas rester sur un match nul.

Certaines erreurs, notamment le deuxième contre certaines équipes, il n'y a pas but, là ça va vite. On paye cela cash car c'est Paris. Ils ont été efficaces, ils n'ont pas besoin de ça pour marquer des buts. On peut retenir notre envie en première mi-temps, on a pris des risques sans faire que défendre et on a payé cela en deuxième mi-temps."

Presnel Kimpembe (zone mixte) : "On a essayé d'être bien physiquement. Le plus important c'est l'équipe, moi je passe après. On est là pour travailler même si on est tous peinés pour Ney mais il faudra faire sans, c'est comme ça.

Sur une faute comme ça (celle de Niang, ndlr) Thilo (Kehrer) aurait pu arrêter sa carrière ce soir. Le pire c'est qu'il va regarder la vidéo après avoir donné le jaune sans revenir sur sa décision, c'est assez gave là-dessus. Je ne veux pas mal parler mais c'est grave que l'arbitre n'ait pas changé sa décision. Les arbitres, pour des décisions pareilles, devraient être punis comme nous quand on fait des fautes, et c'est pas le cas."