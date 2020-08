Cavani trop exigeant pour Benfica ?

Proche de s’engager avec le club portugais, Cavani ne devrait pas rejoindre Lisbonne, à moins de revoir ses exigences salariales à la baisse.

Comme un symbole, le PSG va disputer, dimanche, la première finale de la Ligue des Champions de son histoire à Lisbonne. Libre depuis le 1er juillet et n’ayant pas souhaité prolonger son contrat avec le club parisien jusqu’à la fin août, Edinson Cavani va manquer ce moment historique, lui qui a porté pendant sept saisons le maillot rouge et bleu. Il ne devrait pas non plus être dans la capitale portugaise pour y signer son futur contrat.

Pendant que ses ex-coéquipiers se rapproche de plus en plus d’un premier titre dans la plus grande des compétitions européennes à l’Estadio de la Luz, Cavani s’éloigne de plus en plus de l’enceinte du . Annoncé en contacts rapprochés avec le club lisboète, « El Matador » n’a toujours pas signé de contrat et ce n’est pas la direction que semblent prendre les discussions.

D’après Record, Benfica a mis fin à ces négociations après que l’Uruguayen n’a pas revu sa position sur ses prétentions salariales. Une information qui fait suite à la déclaration du vice-président, Nuno Gaioso, vendredi.

"Que ce soit Cavani ou un autre, il doit y avoir un désir de venir de la part du joueur."

S’il avait ouvertement dragué le club portugais il y a quelques jours, Edinson Cavani n’a pas réagi à ces annonces. Preuve que le feuilleton n’est pas encore terminé ?