Cavani "peut être une précieuse arme" face à Liverpool

L'ancien attaquant mancunien, Dimitar Berbatov, prédit une grande prestation d'Edinson Cavani contre Liverpool, le week-end prochain.

Edinson Cavani peut être une «arme redoutable» à l'occasion du déplacement de à le week-end prochain, selon Dimitar Berbatov.

United se rendra sur les bords de la Mersey pour affronter les champions d' en titre dimanche après-midi. Trois points séparant actuellement les deux équipes en haut du tableau.

Une victoire 1-0 à mardi soir a vu les Red Devils atteindre le sommet pour la première fois après le jour de l'an depuis la dernière saison de Sir Alex Ferguson en 2012-13, et Ole Gunnar Solskjaer est maintenant pressenti pour remporter un 21e titre de champion en mai prochain.

Cavani est revenu dans le onze de départ de Solskjaer à Turf Moor après avoir purgé une interdiction de trois matches de suspension. Sa présence physique et son jeu en déviation donnant à nouveau à l'équipe un élément précieux dans le dernier tiers du terrain.

Le joueur de 33 ans a marqué quatre buts en 15 apparitions depuis qu'il a rejoint United dans le cadre d'un transfert gratuit en octobre, bien qu'il soit principalement utilisé comme remplaçant. Et Berbatov pense qu'il pourrait avoir un rôle essentiel à jouer à Anfield ce week-end.

L'ancien attaquant des Red Devils pense également que le héros du match de Burnley, Paul Pogba, est capable de se surpasser face à Liverpool, mais il veut voir son ancien club privilégier les choses «simples» dans un affrontement de poids lourds qu'ils peuvent difficilement se permettre de perdre.

"Je pense que ça va être un match équitable, les deux équipes ont une forte force d'attaque avec des joueurs très rapides à l'avance à [Mohamed] Salah, [Sadio] Mane, [Anthony] Martial et [Marcus] Rashford", a déclaré Berbatov à Betfair. "Je pense que si Cavani joue, il a cette expérience et cette intelligence pour savoir comment débloquer une défense comme Liverpool et il peut être une grande arme."

"Si Pogba poursuit sur la lancée de son dernier match, avec ce désir de monter et descendre le terrain avec ses grandes enjambées, sa technique et sa vision, alors il causera également des problèmes, a ajouté l'ex-Monégasque. À l'arrière, tant que United ne complique pas trop les choses, joue simple, prend le ballon et le donne à quelqu'un d'autre avec une ou deux touches, alors je pense que United se comportera bien. À mon avis, il est plus important pour United de ne pas perdre, un point peut faire une grosse différence en fin de saison et cela peut faire de vous des champions"

L'ancien international bulgare a developpé son avis concernant l'impact qu'un résultat positif contre Liverpool pourrait avoir sur la course au titre: "Si United gagne, ce sera un gros coup psychologique pour Liverpool, ce sera également un grand message à la . Le club annoncera qu'il est de retour. Cependant, s'ils gagnent, ils ne peuvent pas rester à l'arrêt et en profiter parce que six points ne sont rien en Premier League et c'est quelque chose dont nous avons été témoins auparavant".