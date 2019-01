Cavani est en feu - L'index de performance de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain peut de nouveau remercier Edinson Cavani, encore buteur lors du weekend.

Le Paris Saint-Germain continue sa marche vers l'avant en Ligue 1 avec un large succès contre Rennes 4-1 au Parc des Princes.

Edinson Cavani a été la star du show avec une nouvelle performance exemplaire. Le premier but a été particulièrement joli avec un Angel Di Maria appliqué.

Le second a été un geste de buteur après un bon travail de Kylian Mbappé.

Cavani est donc sans surprise à la première place de l'index de performance de la Ligue 1, avec un score de 95.5. Cavani est premier après avoir fini derrière Mbappé la semaine dernière.

Mbappé est d'ailleur 7e cette semaine grâce à un but et à une passe décisive.

Di Maria a également été très bon, avec un geste dont il a le secret pour participer à la débâcle rennaise.

Le second du classement cette semaine est Nicolas Pepe, de nouveau excellent pour l'équipe de Christophe Galtier lors du succès acquis contre Marseille. Pepe a ouvert le score sur penalty avant de marquer le deuxième but de la partie plus tard.

La rencontre a également été marquée par le retour de Mario Balotelli en Ligue 1. Arrivé de Nice, l'Italien a surgi du banc pour marquer pour l'OM. Une performance qui lui vaut une sixième place dans notre classement.

Son ancien coéquipier à Nice, Allan Saint-Maximin, complète le podium, ayant rendu fous les défenseurs de Nimes samedi, avec un succès pour les hommes de Patrick Vieira sur un score de 2-0.

Nice est également très bon en défense cette saison avec en particulier un excellent gardien. Walter Benitez a encore été impressionnant cette semaine, avec un score de 88.9 sur notre index.

Mais un gardien a fait mieux que lui lors du weekend. On parle bien sûr de Regis Gurtner. Le portier d'Amiens est devenu le premier gardien à faire 10 arrêts dans un match cette saison lors de la défaite des siens contre l'OL (0-1) dimanche.

Amiens reste dans la zone de relégation, malgré les défaites de Monaco et de Guingamp. Le club princier s'est de nouveau incliné à Dijon, où Naim Sliti a continué sur la lancée de son triplé en Coupe de France contre Saint-Etienne pour marquer et s'offrir une place de 9e sur l'index.

Gaetan Laborde a marqué pour Montpellier contre Caen (2-0). Le MHSC garde donc en vie ses aspirations continentales.

La semaine prochaine, ne ratez pas le duel entre Lille et Nice et surtout celui qui opposera Lyon au Paris Saint-Germain pour un choc au sommet.