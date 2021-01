"Cavani est du niveau d'Ibrahimovic et de Larsson"

L'ancien buteur des Red Devils s'est dit sous le charme de l'actuel avant-centre de MU, Edinson Cavani.

La signature d'Edinson Cavani par était un «coup de maître» d'Ole Gunnar Solskjaer, estime Dwight Yorke. L'Uruguayen étant voué à marcher sur les pas de Zlatan Ibrahimovic, Robin van Persie et Henrik Larsson.

Les Diables Rouges ont souvent fait des paris par le passé lorsqu'ils recherchaient des solutions ponctuelles pour leur secteur offensif.

Le cador de est tout de même pressenti pour construire plus à long terme. Le goleador du Erling Haaland étant présenté comme le type de joueur dont ils ont besoin pour les 10 prochaines années.

Une valeur considérable a cependant été trouvée en Bruno Fernandes, tandis que Cavani s'est rapidement installé à Old Trafford après avoir vu son contrat avec Paris arriver à expiration.

El Matador a maintenant 33 ans, mais il reste très performant et pourrait être l'homme à même de ramener le club au sommet, de la même façon que certains de ses prédecesseurs à Manchester ne l'ont fait. C'est ce que pense notamment Dwight Yorke. L'ex-sociétaire de MU pense que le Sud-Américain s'avérera être un renfort de choix. Le vainqueur du triplé en 1999 a confié à Sky Sports: "Vous pouvez voir ce qu'il a apporté. Souvent, lorsque vous faites appel à une grande personnalité comme Cavani, les jeunes en prennent de la graine. Nous avons déjà vu cela avec Zlatan et nous avons vu Van Persie entrer et faire un travail et Larsson aussi dans cette catégorie. Vous pouvez voir que Cavani fait la même chose"

«Ce que j'aime chez Cavani, c'est qu'il est totalement différent du reste des joueurs, a poursuivi Yorke. Ses mouvements sont exceptionnels et c'est un combattant chevronné. Bien qu’il n’ait pas joué dans notre championnat, cela ne l’a pas découragé et il veut prouver qu’il peut jouer à ce niveau même à ce stade [de sa carrière]."

"Quand vous avez cette combinaison et ce type de joueur, vous allez toujours amener les plus jeunes joueurs derrière vous et c'est qui semble se passer. C'était un grand coup de maître d'Ole de l'avoir fait signer", a conclu l'ex-buteur du Trinité et Tobago.

Cavani a marqué quatre buts en 15 apparitions pour United. Des absences pour cause de blessure et de suspensions l'ont freiné alors qu'il continue d'assumer plus de responsabilités sous Solskjaer.