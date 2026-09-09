Selon un rapport du journal belge Het Laatste Nieuws, un apport en eau insuffisant du joueur offensif grec juste avant la rencontre pourrait être responsable de son malaise.

Le soupçon de déshydratation serait apparu lors d’un premier examen à l’hôpital. Du côté du Borussia Dortmund, aucune déclaration n’avait encore été faite mercredi à la mi-journée au sujet d’un diagnostic officiellement finalisé.

Un porte-parole a simplement indiqué, en réponse à une demande du SID, que Karetsas allait « compte tenu des circonstances, plutôt bien ». Les Schwarzgelben avaient auparavant, par la voix de leur directeur général sportif Lars Ricken, évoqué des « problèmes circulatoires » soudains chez le joueur offensif de 18 ans.

Karetsas s’était soudainement effondré seul après 23 minutes lors du début de la Ligue des champions contre le club de Liga au Signal Iduna Park. Juste avant, il avait encore réalisé un dribble tout à fait normal et effectué une passe. Il a ensuite levé le bras pour demander des soins. Peu après, les secouristes se sont précipités, et la recrue a été évacuée du terrain sous les applaudissements du public, les larmes aux yeux.

« Je suis sorti avec lui, mais à ce moment-là, il n’était pas directement en état de parler. Nous espérons évidemment que cela ira très, très vite mieux et que ce n’est rien de grave », a déclaré le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, juste après la victoire 3-2. « C’est arrivé très soudainement. Cela ternit bien sûr nettement l’ambiance. »

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Le BVB va-t-il devoir se passer d’un autre joueur important ?

Pour le BVB, une absence prolongée de Karetsas serait un coup dur. La recrue Giannis Konstantelias s’était déjà rompu les ligaments croisés lors de sa première apparition en Bundesliga contre le HSV, lors de la 1re journée, et sera indisponible pendant longtemps.

Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal à la toute fin du mercato, avait été recruté en urgence pour le remplacer. Nwaneri est entré en jeu mardi à la place de Karetsas. En défense aussi, Dortmund est actuellement touché par des soucis de blessures. Kovac a dû remplacer Nico Schlotterbeck, Emre Can et Filippo Mane lors du duel contre Villarreal.

Ramy Bensebaini est lui aussi encore diminué en raison d’une contusion à la cage thoracique, mais il n’aurait de toute façon pas été éligible en raison de son carton jaune-rouge reçu lors du match à l’Atalanta Bergame (1-4) en février.