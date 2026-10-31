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Chelsea a subi un sérieux coup dur en défense : Maxence Lacroix devrait être indisponible jusqu’à la fin de l’année civile. Le Français a été victime d’une grave blessure musculaire lors du récent déplacement de Chelsea à Liverpool en coupe, ce qui complique sérieusement les choix de Xabi Alonso pour composer son équipe.

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Catastrophe en Carabao Cup pour un défenseur de Chelsea

La soirée du défenseur central s’est achevée prématurément juste avant la mi-temps, lors de l’élimination de mercredi en Carabao Cup face à Liverpool. Lacroix s’est brusquement arrêté alors qu’il tentait de suivre un appel de Cody Gakpo, signalant immédiatement au banc de Chelsea qu’il ne pouvait pas continuer.

Selon des informations de talkSPORT, le Français souffre d’une déchirure des ischio-jambiers de grade 3. Une telle lésion musculaire nécessite généralement entre huit et 12 semaines de récupération, ce qui fait craindre au club qu’il ne rejoue pas avant la nouvelle année.

Alonso confirme une première estimation de son indisponibilité

Lors de sa conférence de presse vendredi, Alonso a reconnu que son défenseur vedette serait indisponible dans l’immédiat. Le technicien espagnol a d’abord écarté la possibilité de le voir disputer les prochaines rencontres de championnat contre Manchester United et Sunderland.

« Max s’est blessé et nous ne pensons pas qu’il sera prêt avant la trêve internationale, a expliqué Alonso aux journalistes. Il sera absent quelques semaines. »

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Les rapports médicaux publiés depuis dressent toutefois un tableau bien plus sombre que la première estimation de l’entraîneur. La déchirure de grade 3 confirmée met fin aux espoirs d’Alonso de le voir revenir relativement vite après la trêve internationale de novembre.

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Un coup dur pour la défense de Chelsea

La perte de Lacroix pose un problème tactique majeur à Alonso. Depuis son arrivée de Crystal Palace cet été, le défenseur s’était imposé comme un titulaire indiscutable.

Avant la cruelle élimination de mercredi aux tirs au but, Lacroix avait passé plus de temps sur le terrain que tout autre joueur de l’effectif. Il avait disputé l’intégralité de sept des huit premiers matches de Chelsea en Premier League et avait été titularisé lors de toutes les rencontres de Carabao Cup cette saison.

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La situation défensive se complique encore avec la liste des blessés qui s’allonge à Stamford Bridge. Le latéral Reece James poursuit sa rééducation après une légère opération du genou, tandis que Joao Pedro devrait lui aussi rester indisponible plusieurs semaines en raison d’un problème à la cuisse.

Un calendrier de fin d’année éprouvant à négocier

Chelsea doit désormais trouver comment pallier l’absence du défenseur sur lequel il comptait le plus avant une série de rencontres hivernales éprouvante. L’indisponibilité prolongée de Lacroix devrait lui faire manquer une dizaine de matches toutes compétitions confondues.

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La défense remaniée d’Alonso sera immédiatement mise à l’épreuve contre Manchester United. Elle devra ensuite traverser un mois de décembre chargé, marqué par des confrontations importantes face à ses rivaux Liverpool et Manchester City, sans son pilier défensif.