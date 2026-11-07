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Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, a défendu sa décision de retenir le gardien du RC Lens Robin Risser plutôt que Jean Butez, de Côme, dans son groupe de 23 joueurs. Ce choix est intervenu juste après que Risser a encaissé neuf buts face au Côme de Butez, lors d’un match que Zidane a qualifié d’« anormal ».

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Zidane sélectionne Risser après le cauchemar du 9-1 en Ligue des champions

Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, a dévoilé sa liste de 23 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Italie et la Turquie. Le choix le plus commenté concerne les gardiens : Zidane a rappelé le portier du RC Lens Robin Risser aux dépens de celui de Como, Jean Butez.

Cette décision intervient juste après le match cauchemardesque vécu par Risser en Ligue des champions au Stade Bollaert-Delelis.

Risser a encaissé neuf buts lors de la victoire historique 9-1 de l’équipe de Como entraînée par Cesc Fabregas, avec Butez dans les buts du club italien.

Zidane qualifie le 9-1 d’« anormal » et soutient Risser

Interrogé sur cette lourde défaite en Ligue des champions, Zidane a livré une analyse mesurée du match tout en expliquant pourquoi il avait choisi Risser plutôt que Butez.

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« J’ai vu un match anormal, tant par le résultat que par la manière de jouer. Il y a une équipe [Como] qui a été extrêmement efficace, et une équipe [Lens] qui est plutôt bonne, avec des joueurs qui font de très belles choses, mais qui, dans ce match, a été étouffée et a perdu sa concentration », a observé Zidane.

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« Dans la première liste, Robin [Risser] était prévu, puis il s’est blessé et nous avons appelé Jean [Butez], qui a très bien rempli son rôle et qui est quelqu’un de formidable », a ajouté le vainqueur de la Coupe du monde 1998. « Pour ce rassemblement, je voulais voir Robin, et Fabien [Barthez] aussi. »

La hiérarchie des gardiens reste à définir avec Barthez

Zidane a précisé que Mike Maignan restait le premier choix comme titulaire, mais que les places de remplaçants entre Guillaume Restes, de Toulouse, et Risser n’étaient pas encore attribuées.

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« Je ne peux pas vous le dire maintenant. L’objectif était d’établir notre liste ; nous en discuterons avec Fabien et prendrons notre décision », a déclaré Zidane au sujet des places de deuxième et troisième gardiens.

Risser figure dans la liste de 23 joueurs aux côtés des milieux de terrain de retour Aurelien Tchouameni et Warren Zaire-Emery, ainsi que du capitaine de Como Lucas Da Cunha, auteur du quatrième but lors de cette victoire 9-1.

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Les Bleus visent une place en quarts de finale de la Ligue des nations

L’équipe de France se rassemble au siège de la FFF avant ses deux derniers matches de la phase de groupes, contre l’Italie à San Siro le jeudi 12 novembre, puis contre la Turquie à Bordeaux le dimanche 15 novembre.

En bonne position après trois victoires et un match nul, les Bleus veulent assurer leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, prévus en mars 2027.

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Zidane et l’entraîneur des gardiens Fabien Barthez travailleront en étroite collaboration avec Risser pour l’aider à retrouver confiance après sa douloureuse soirée européenne contre Como.