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Le défenseur du RC Lens Ruben Aguilar a reconnu que le groupe était « sous le choc, attristé et abattu » après avoir encaissé neuf buts face à Como. Malgré l’unique but inscrit pour son équipe, le Français a admis que son plan de jeu tactique avait été mis en pièces lors d’une soirée éprouvante au stade Bollaert-Delelis.

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Aguilar face aux décombres du cauchemar des neuf buts encaissés

Le défenseur du RC Lens Ruben Aguilar s’est retrouvé face à la dure réalité d’une soirée européenne éprouvante au stade Bollaert-Delelis. La défense de Yannick Cahuzac a été totalement démantelée par une attaque de Côme impitoyable, encaissant trois buts avant la pause, puis six autres lors d’une seconde période catastrophique.

Cette défaite 9-1 constitue l’une des prestations défensives les plus douloureuses de l’histoire récente des compétitions européennes.

Même le fait d’avoir inscrit le seul but de Lens à la 67e minute n’a apporté aucun réconfort à l’arrière droit de 33 ans.

Le Français reconnaît que l’équipe est profondément traumatisée

Après le coup de sifflet final, un Aguilar visiblement ébranlé a décrit son sentiment d’impuissance tandis que Côme traversait à volonté la défense lensoise. « Nous avions un plan de jeu, mais nous n’avons pas réussi à l’appliquer. Notre défense a été transpercée et tout est allé très vite », a reconnu Aguilar.

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Le défenseur expérimenté a décrit sans détour le choc ressenti dans le vestiaire après cette débâcle.

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« Nous allons vite nous remettre au travail. Nous sommes tous choqués, attristés, abattus. Cela fait partie de la vie d’un footballeur au plus haut niveau », a-t-il déclaré.

Le défenseur insiste : l’équipe doit assumer l’humiliation à domicile

Encaisser neuf buts devant leur public a laissé une marque indélébile, mais Aguilar a insisté sur la nécessité pour les joueurs d’assumer leur naufrage défensif. « Neuf buts à domicile, nous devons l’accepter et l’assumer », a déclaré sans détour le défenseur.

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Lens a peiné à contenir Anastasios Douvikas, auteur d’un triplé, tandis que Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina et Matteo Papaccioli ont tous trouvé la faille.

« Nous donnerons tout lorsque nous reviendrons dans ce magnifique stade dimanche », a ajouté Aguilar.

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Lens doit se relever mentalement avant son retour dimanche

Digérer ces neuf buts encaissés mettra à l’épreuve la force mentale collective de l’équipe de Cahuzac avant son retour immédiat aux compétitions nationales.

Aguilar et les autres défenseurs doivent rapidement retrouver leur organisation défensive pour éviter que cette débâcle européenne ne laisse des séquelles durables.

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Lens disputera son prochain match dimanche au stade Bollaert-Delelis, où les joueurs espèrent réagir rapidement devant leurs supporters.