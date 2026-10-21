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L’AC Milan a subi un terrible coup dur avec les blessures de deux joueurs avant son match crucial de Ligue Europa contre Bournemouth, jeudi. Le club milanais devra disputer cette rencontre européenne sans deux de ses principaux atouts offensifs, après une matinée désastreuse à son centre d’entraînement.

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Un problème au mollet écarte la star portugaise

La principale inquiétude du club italien concerne l’attaquant international portugais Goncalo Ramos, dont la participation au prochain match contre Bournemouth est désormais quasiment exclue. Selon Sky Sport Italia, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a subi une surcharge musculaire au mollet lors d’une séance à Milanello, bouleversant les plans tactiques de Ruben Amorim à quelques heures du coup d’envoi.

Le staff médical doit procéder jeudi à une série d’examens approfondis pour évaluer l’étendue des lésions musculaires. Ces examens seront déterminants pour savoir combien de temps l’attaquant sera indisponible. Milan attend des nouvelles de l’état de santé d’un joueur recruté cet été pour 74 millions d’euros plus des bonus, qui a inscrit trois buts en neuf apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont un contre Salzbourg en Ligue Europa.

Chukwueze pourrait être absent longtemps

Autre mauvaise nouvelle pour les supporters du club milanais : Samuel Chukwueze. L’ailier nigérian a lui aussi été retiré du groupe appelé à affronter Bournemouth après s’être blessé à la hanche. Si le cas de Ramos doit encore faire l’objet d’examens, les perspectives semblent nettement plus sombres pour Chukwueze, dont le club évalue l’état de santé.

Les premières indications laissent penser que l’ancien joueur de Villarreal pourrait être éloigné des terrains pendant une longue période, avec la crainte d’une absence de plusieurs mois. Un contretemps frustrant pour le Nigérian, qui a disputé huit matches avec Milan toutes compétitions confondues cette saison, sans marquer mais en délivrant deux passes décisives.

Getty Images

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Une chance pour Camarda sur la scène européenne

Ramos étant indisponible pour occuper la pointe de l’attaque, le jeune talent Francesco Camarda a de nouveau l’occasion de se mettre en évidence. L’espoir italien, très apprécié au club, devrait être titularisé à l’avant, ce qui constituerait sa deuxième titularisation consécutive dans cette compétition européenne cette saison.

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Un bel avenir au club est promis à l’attaquant de 18 ans, et cette crise de blessures inattendue a accéléré son intégration à l’équipe première. C’est une occasion importante pour le jeune joueur, qui a disputé trois matches avec Milan toutes compétitions confondues cette saison, pour un total de 68 minutes, sans avoir encore marqué ni délivré de passe décisive.

Des débuts européens contrastés pour Milan et Bournemouth

Milan a entamé sa campagne de Ligue Europa par une décevante défaite 2-0 à domicile face à Benfica, avant de se relancer avec éclat lors de la deuxième journée grâce à une large victoire 4-0 sur le terrain de Salzbourg. Le prochain adversaire de Milan est Bournemouth, qui connaît peut-être des difficultés en championnat, mais reste invaincu en Europe après une victoire 2-1 sur le terrain de la Real Sociedad, suivie d’un confortable succès 3-0 à domicile contre Sturm Graz.