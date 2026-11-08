Catastrophe en Norvège : effondrement d'une tribune des supporters du Bodø/Glimt lors d'un match de championnat

Un match du championnat de Norvège a été le théâtre d'une véritable catastrophe après l'effondrement d'une partie des tribunes qui accueillait les supporters de l'équipe visiteuse, entraînant l'interruption de la rencontre.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que la fin de saison donne lieu à une lutte acharnée en Norvège. À cinq journées de la fin, Viking Stavanger et Bodø/Glimt sont à égalité avec 59 points et se disputent le titre.

Viking affrontera KFUM Oslo ce soir, tandis que Bodø/Glimt a joué contre Tromsø IL dans un match opposant deux équipes du nord de la Norvège.

Et bien que le score ait été de 0-0 peu avant la fin de la première période, la rencontre s'est interrompue.

En effet, une partie de la tribune des supporters de l'équipe visiteuse s'est effondrée au stade d'Alfheim, et un certain nombre de supporters de Bodø/Glimt figuraient parmi les personnes touchées.

Les deux équipes ont été renvoyées aux vestiaires et les supporters ont quitté les tribunes. Les équipes de secours sont présentes sur les lieux.

Pour l'heure, les conséquences de cette crise n'ont pas été annoncées, et l'on ignore s'il y a des blessés parmi le public.