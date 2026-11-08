Catastrophe en Norvège : effondrement d'une tribune des supporters de Bodø/Glimt lors d'un match de championnat

Un match du championnat norvégien a été le théâtre d'une véritable catastrophe après l'effondrement d'une partie des tribunes qui accueillaient les supporters de l'équipe visiteuse, entraînant l'arrêt de la rencontre.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que la fin de saison donne lieu à une compétition acharnée en Norvège : à seulement cinq journées de la fin, les équipes du Viking Stavanger et du Bodø/Glimt sont à égalité avec 59 points et se disputent le titre.

Le Viking affrontera le KFUM Oslo ce soir, tandis que le Bodø/Glimt a joué contre le Tromsø IL dans un match qui opposait deux équipes du nord de la Norvège.

Et bien que le score ait été de 0-0 peu avant la fin de la première mi-temps, le match a été interrompu.

En réalité, une partie de la tribune des supporters de l'équipe visiteuse au stade Alfheim s'est effondrée, et parmi les personnes touchées figuraient plusieurs supporters du Bodø/Glimt.

Les deux équipes ont été renvoyées aux vestiaires et les supporters ont quitté les tribunes. Les équipes de secours sont présentes sur les lieux.

De son côté, le journal « The Sun » a affirmé qu'un supporter avait été transporté d'urgence à l'hôpital après l'accident.

Le porte-parole du club de Glimt, Simen Pedersen, a déclaré au média local VG que jusqu'à cinq personnes avaient été blessées et que l'une d'elles avait été transportée à l'hôpital.

Pedersen aurait confirmé que le supporter transporté à l'hôpital était conscient.

Selon les informations rapportées, la police mènera une enquête sur l'accident survenu dans la tribune où environ 600 supporters de l'équipe visiteuse avaient été isolés.

Le match a ensuite repris normalement, aucun décès n'étant à déplorer.