Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1085708145.jpgNTB
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Catastrophe en Norvège : effondrement d'une tribune des supporters de Bodø/Glimt lors d'un match de championnat

Tromsoe vs Bodoe/Glimt
Tromsoe
Bodoe/Glimt
Eliteserien
Norvège

Les équipes de secours sont présentes sur les lieux.

Un match du championnat norvégien a été le théâtre d'une véritable catastrophe après l'effondrement d'une partie des tribunes qui accueillaient les supporters de l'équipe visiteuse, entraînant l'arrêt de la rencontre.

 Le site « Foot Mercato » a indiqué que la fin de saison donne lieu à une compétition acharnée en Norvège : à seulement cinq journées de la fin, les équipes du Viking Stavanger et du Bodø/Glimt sont à égalité avec 59 points et se disputent le titre.

 Le Viking affrontera le KFUM Oslo ce soir, tandis que le Bodø/Glimt a joué contre le Tromsø IL dans un match qui opposait deux équipes du nord de la Norvège.

 Et bien que le score ait été de 0-0 peu avant la fin de la première mi-temps, le match a été interrompu.

Prochains matchs
MOL

MOL

Eliteserien

20 nov. 2026

BOD

BOD

TRO

TRO

Eliteserien

21 nov. 2026

VIK

VIK

En réalité, une partie de la tribune des supporters de l'équipe visiteuse au stade Alfheim s'est effondrée, et parmi les personnes touchées figuraient plusieurs supporters du Bodø/Glimt.

Les deux équipes ont été renvoyées aux vestiaires et les supporters ont quitté les tribunes. Les équipes de secours sont présentes sur les lieux.

De son côté, le journal « The Sun » a affirmé qu'un supporter avait été transporté d'urgence à l'hôpital après l'accident.

Le porte-parole du club de Glimt, Simen Pedersen, a déclaré au média local VG que jusqu'à cinq personnes avaient été blessées et que l'une d'elles avait été transportée à l'hôpital.

Pedersen aurait confirmé que le supporter transporté à l'hôpital était conscient.

Selon les informations rapportées, la police mènera une enquête sur l'accident survenu dans la tribune où environ 600 supporters de l'équipe visiteuse avaient été isolés.

Le match a ensuite repris normalement, aucun décès n'étant à déplorer.

 

 

 

 

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google